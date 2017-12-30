بعد فوز العراق على اليمن في خليجي 23.. طلقات المبتهجين توقع 20 قتيلاً وجريحاً

وقع ما لايقل عن 20 قتيلاً وجريحاً، اليوم الجمعة، 29 كانون الأول، 2017، جراء إطلاق الأعيرة النارية في الاحتفالات التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد بفوز المنتخب الوطني على اليمن في خليجي 23 المنعقدة حالياً في الكويت.

وأعلنت دائرة صحة الرصافة، في بيان مقتل شخص وإصابة 19 آخرين “نتيجة الإطلاقات العشوائية”.

إلى ذلك، أفاد المستشار الإعلامي لوزير الداخلية، وهاب الطائي بأن شرطة النجدة في بغداد نفذت “أوامر السيد الوزير وألقت القبض على 7 من مطلقي الأعيرة النارية في بغداد”.

وتابع أن “الذين تم ضبطهم من مطلقي العيارات النارية، هم: اثنان من حي العامل، واثنان من الزعفرانية إضافة إلى ثلاثة آخرين في أحياء الكرادة وبغداد الجديدة والمشتل”.

يذكر أن قائد عمليات بغداد “وجه جميع القطعات الأمنية باعتقال مطلقي العيارات النارية واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم”، مؤكداً على وجوب “الاحتفال بطريقة حضارية وعدم التعدي على حقوق الآخرين”.

وتأهل منتخب العراق، اليوم الجمعة، لنصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 23” عن المجموعة الثانية للبطولة، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة.

وأحرز ثلاثية العراق علي حصني فيصل، علي فائز عطية، من ركلة جزاء، ومهدي كامل، في الدقائق 54 و64 و80 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 7 نقاط، والبحرين ثانياً برصيد 5 نقاط، وتأهلا معاً لنصف النهائي، فيما حلّ قطر ثالثاً برصيد 4 نقاط، واليمن رابعاً دون رصيد من النقاط.

ويلاقي منتخب العراق نظيره الإماراتي في مباراة نصف النهائي للبطولة، الثلاثاء المقبل.

وتعد هذه هي النسخة الـ 23 للبطولة، ويحمل آخر لقب منتخب قطر في البطولة التي أقيمت بالسعودية، في حين يعد منتخب الكويت الأكثر تتويجاً برصيد 10 ألقاب.