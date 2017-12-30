جرائم صدام الجنسية بمناسبة يوم إعدامه

بمناسبة يوم إعدامه ..جرائم صدام الجنسية .. …الدكتور صاحب الحكيم
الثلاثون من كانون الأول ( ديسمبر) عام 2006 هو يوم تخلص العراق ، و الأرض ، من أعتى مجرم ليس في تاريخ العراق فحسب ، بل في تاريخ البشرية ، و سوف لا أتحدث عن القتل و الشنق و الثاليوم ، و الكيمياوي، و خنق الأنفاس ، و الرمي من السطوح ، و طرق التعذيب الوحشية الصدامية ، و انما أتناول هنا ، باختصار ، و إيجاز شديدين ، واحدة ً من جرائمه الجنسية ضد 4000 ( أربعة آلاف) إمرأة عراقية ، الذي لخصته في هذا التقرير الذي أخذ من عمري 12 عاما ً ، من البحث و التدقيق ، و سافرت إلى دول منافي العراقيين المختلفة ، في القارات الخمس .. لأجمع هذه الوثائق ، و صور البنات و النساء الضحايا ، و الشهادات، في 934 صفحة من القطع الكبير، و يسعدني أنه أصبح أحد وثائق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة :
من (تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب و اعتقال اكثر من 4000 اربعة آلاف إمراة في بلد المقابر الجماعية ” العراق” ) الذي يحوي على 930 صفحة و 365 صورة و وثيقة ،
في ذلك التقرير
* صورة الطفلة استبرق (المنشورة في التقرير) التي ولدت في سجن الطاغية صدام ص 16
* ( صدام حاول اغتصاب زوجة معتقل ) هذا عنوان في الصفحة 24 من التقرير مع صورتها ..
* ( صدامد ذبح ابنة مضيفه ) ؟ ص 25
وثيقة عن قيام صدام المجرم نفسه باغتصاب السيدة الفنلندية ( و رسالتها الموجه لي باللغة الإنكليزية موجودة في التقرير) ؟ أيدتها الشرطة… ص 28 .
* كيف كان المجرم صدام كان يعتدي على نساء و أعراض المسؤولين الصداميين والبعثيين ! ص 29.
* ” شُعَب التسقيط ” ص 30.
* قصة ( الملثم) صدام و علاقته بعائلة رشيد مصلح الحاكم العسكري العراقي العام السابق في الصفحة 31 …
* و المعتقل عبد الحميد العباسي الذي حسب ما أظن انه الصديق السيد حسن شبر الذي كتب عن ( صدام يغتصب طالبات الجامعة) نظام المجرم صدام ص 34.
* صورة السيدة سلمى الجابري التي اراد صدام ان يغتصبها ؟ ص 44 .
* صورة نور الدين صافي التكريتي الذي اخذ صدام زوجته منه و كافأه بتعيينه مديرا للخطوط الجوية العراقية 45 .
* أسماء31 فتاة إغتصبهن عدي ؟ ص 58 .؟
* الآنسة أسيل منصور و ما جرى لها من قبل عدي صدام ؟ صحيفة صنداي تايمس، ص 52 .
* العروس التي اغتصبت في يوم عرسها فانتحرت ، و علاقة ذلك بعدي صدام التكريتي و عريسها الطيار سعد عبد الرزاق ؟ ص 54 .
* و الصفحة الستون من التقرير عن ( الإغتصاب) ماخوذا عن كتاب فندق السعادة للصديق الدكتور جليل العطية ، ص 60.
* قصي صدام التكريتي الذي اعدم ضابطا و خطيبته و اخفاء الجثة في البستان ؟ ص 63 .
هذا غيض من فيض عن فصل واحد من فصول التقرير
عدا المواضيع الأخرى التي تحدثت بالتفاصيل عن :
* أخلاق حزب البعث العراقي و حكومته من
الاعتداءات الاخلاقية على العراقيات خلال حكم البعث عام 1963 ، كتاب المنحرفون 67
* فتيات و قع الإعتداء عليهن ص 89 .
* تعذيب الفتيات في قصر النهاية ص 101
* ازهار سلوم الخفاجي ص 103.
* الاخت كفاح ادخلوا الصوندة بها 107.
* إعتداء على بنات العراق الشاهدة ام امير زوجة الصديق الاخ رضا جواد تقي ص 113.
* جريدة التايمس اللندنية : إجبار المعتقلين على مشاهدة إغتصاب زوجاتهم جماعيا ً ص 115 .
* علي حسن مجيد التكريتي يختار من البنات أجملهن ص 117
* تعرية الآنسة آمنة و اغتصاب المعتقلات ص 118
* الممثلة المشهورة زينب تتحدث عن الزفاف … و لكن ! ، ص 121
* التهديد باغتصاب زوجة مدحت الحاج سري و شهادة الشهيد السيد مهدي الحكيم ص 124 .
* إعتداء على الام أمام الاولاد.. ص 125
* العروس التي فقدت عريسها صبيحة زفافها ص 126
* إنتحر في السجن لانه شاركه في زوجته ص 128
* مسؤلو النظام والاغتصاب الجنسي ص 129
* التهديد باغتصاب زوجته و التي لم يرها بعد ص130
* تعرية المتعقلات و اغتصاب آخريات الشاهد المعتقل السيد علي موسى الحكيم الذي أطفأ جلاوزة صدام المجرم عينيه بالسجائر ( صورته ) في ص 134
* الجيش العراقي يغتصب النساء ص 136
* طبيبة تصف اغتصاب مديحة لمدة 4 سنوات متتالية ص138
* عض الفتاة العارية المدماة ص 140
* الجيش العراقي يغتصب 3 فتيات ص 141
* تعرية معتقلة مع معتقلات عاريات ص 142
* إغتصاب جماعي ص 145
* هنا ولدتني امي ص 145
* محاولة اغتصاب دكتورة سعاد خيري ص 147
* تعذيب جنسي ص 151
* صور اغتصاب المعتقلات للمتعة ص 152
* عضوا الاخت و الاخ التناسليين شهادة الدكتور المعتقل حسين الشهرستاني ص 153
• الطبيبة التي استعدت للبلاء بي بي سي ص 154
* و قائع الاغتصاب و تهديد الزوجات العفو الدولية ص 157
* معتقلة تتحدث عن ازالة بكارة معتقلات ص 158
* إعتداء على أم هدى قبل قتلها امام زوجها ص 161
* إغتصاب مستمر شهادة السيد حسين الصدر ص 162
* إغتصاب النساء امام ذويهن ص 163
* إغتصبوها و انجبوا منها و لم تبلغ الـ 11 عاما ص 171
* محاولة الاعتداء على ساهرة و اصابة نهلة و ليلى ص 172
* إدخال القضيب في فرج المعتقلة شاهد عيان من سجون صدام ص 175
* كاميرا مخفية لتصوير المعتقلات العاريات ص 178
* عشرون جثة عارية و قطعت اثداؤهن ص 184
* تعذب إمرأة عارية شهادة المعتقلة ام حسن البياتي ص 186
* قراءة في كتاب القسوة ص 187
* معتقلة تحت الارض تقول ازالوا بكارة نضال في المعتقل ( صورة المعتقلة) ص 191
* إغتصاب سجينات عاشت معهن الممرضة البريطانية دفني بريش المعتقلة بالعراق ص 194
* وضعوا التيار الكهربائي في كل فتحة من اجسامنا ص 195
* لو ظفروا بنا سيعتدون على شرف الشابات و قد فعلوا مع اناس قبلنا نيشتمان ص 196
* مشاهد مفجعة للبنات و النساء الكرديات في الانفال ص 198
* الاعتداء الجنسي على النساء الكرديات في معتقل نقرة السلمان ص 200
* تعليق النساء عاريات من شعورهن ص 202
* مداهمة فجأة و التهديد بالإغتصاب ، و التعرية من الملابس الشاهدة فريدة ص 207
* في الاستخبارات العسكرية : معذبة مع زوجها خرجت احشاؤها ص 210
* الفنانة المعروفة ناهدة الرماح: استعداد للانتحار ص 215
* إعتداء جنسي على الشاهدة ص 126
* الاكراد الموالون لصدام اعتدوا على اعراض 7 بنات المعتقلة بشرى ( صورة) ص 219
و غير ذلك كثير جدا ً …
فالتقرير يحتوي على 934 صفحة مع مئات الصور و الوثائق و التقارير .
مؤلف الكتاب
الدكتور صاحب الحكيم
مقرر حقوق الإنسان
كانون الأول2017 لندن
جرائم صدام الجنسية بمناسبة يوم إعدامه
بمناسبة يوم إعدامه ..جرائم صدام الجنسية .. …الدكتور صاحب الحكيم