حبس الرئيس الاسبق محمد مرسي و22 آخرين

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري بإلزام كل متهم بدفع مليون جنيه تعويضا لنادي القضاة عدا المتهمين توفيق عكاشة ومحمود السقا لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ ( إهانة القضاء ) .

وفي وقت سابق قد قضت المحكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، بحبس محمد مرسي، و22 آخرين في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، 3 سنوات.

ويأتى ذلك بعدما قضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات