حكومة كوردستان تعطل الدوام الرسمي يومين لهذه المناسبة

قررت مجبس وزراء إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يومي 31 من نهاية العام الجارية ويوم 1/1/2018 بمناسبة حلول العام الجديد.

وزادت حكومة إقليم كوردستان يوما اخر على العطلة اذ كان من المقرر ان يتم تعطيل الدوام الرسمي الاثنين المقبل فقط المصادف اول يوم من السنة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، ان بمناسبة ميلاد السيد المسيح قررت حكومة كوردستان منح عطلة رسمية في يومي (24 و25 -12-2018).

وأضاف انه وبمناسبة حلول العام الجديد قررت حكومة الإقليم أيضا منح عطلة رسمي يومي الاحد المصادف 31/12/2017، والاثنين المصادف 1/1/2018.