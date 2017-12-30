ذي قار: جريمة فدك لاتزال غامضة واللجان التحقيقة فشلت وبرأت الجميع

اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ذي قار ،اليوم السبت، ان اللجان التي شكلت للتحقيق في جريمة فدك الارهابية فشلت في كشف المقصرين وبرأت الجميع من التهم.

وقال رئيس اللجنة جبار الموسوي في تصريح مقتضب اطلعت عليه “صوت العراق ” ، ان “جريمة فدك لاتزال غامضة رغم تشكيل ثلاث لجان تحقيقية حكومية من قبل وزارتي الدفاع والداخلية ووكالة الاستخبارات الوطنية “.

واضاف الموسوي ان “اللجان التحقيقية فشلت في كشف المقصرين ، وبرأت الجميع ، ولم تتهم اي جهة بالتقصير ، باستثناء تحقيق داخلي في مديرية شرطة ذي قار اتهم ضابطا وشرطيا بالتقصير فقط “.

واعلنت شرطة ذي قار ،الجمعة، عن ألقاء القبض على منفذي جريمة فدك وعددهم ثلاثة أثنان منهم من مدينة الموصل وآخر من قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وأضافت ان الارهابيين اعترفوا بان من بين المنفذين للجريمة كانا سوريي الجنسية، مشيرا الى اصطحاب المعتقلين الى موقع التفجير لكشف الدلالة واجراء التحقيق في الحادثة”.