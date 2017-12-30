صحيفة: ما يريده بن سلمان من الوليد بن طلال ليس المليارات فقط!

نشرت صحيفة (القدس العربي)، تقريراً تحدثت فيه عن حملة الاعتقالات للأمراء السعوديين بينهم الوليد بن طلال، فيما ركزت على نسبة “الفساد” في السعودية.

وتساءلت الصحيفة في بداية تقريرها، ما هو سر تركيز الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي على الأمير الوليد بن طلال، “التايكون” ورجل الأعمال ووجه العائلة المالكة في العالم، هل يريد منه التنازل فقط عن إمبراطوريته “المملكة القابضة” أو دفع 6 مليارات دولار مقابل الحرية والخروج من القصر المذهب “ريتز كارلتون” في الرياض أم أن هناك شأناً آخر؟ لم تقل الحكومة السعودية الكثير عن المعتقلين الذين تبقى منهم 165 شخصاً بعد تسويات مالية.

وقال الأمير بن سلمان في لقائه مع توماس فريدمان في “نيويورك تايمز″ إنه يريد تحصيل 100 مليار دولار في تسويات تذهب لخزينة الدولة. لكن التسريبات لم تتوقف وكان آخرها ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الثمن الذي يجب على الوليد دفعه هو 6 مليارات دولارات، لكن قضية الأمير حسب موقع وكالة “بلومبيرغ” باتت الباروميتر لقضايا مكافحة الفساد. وكلما بقي في السجن دون تهم يحرج الحكومة السعودية أكثر. وتقول إن الأمير لا يريد التنازل عن حصته في المملكة القابضة ولا الاعتراف بالفساد حفظاً لسمعته الدولية.

وقال الموقع في مقال بعنوان “عصر السعودية للوليد أبعد من الأموال” إن دوافع عملية التطهير التي قام بها الأمير بن سلمان قد تتضح قريباً. وجاء في التقرير أنه بعد شهرين من عملية الملاحقة للأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة فإن الحملة حققت على ما يبدو أكثر من الهدف وهو تحصيل 100 مليار دولار من المعتقلين وذلك عبر تسويات تقايض الحرية بالتنازل عن أرصدة وممتلكات للدولة. باستثناء الأمير الوليد الذي قالت إنه الوجه الدولي للعائلة المالكة مع المستثمرين ومدراء الشركات.

وستعطي طريقة الكشف المستثمرين والدبلوماسيين الإجابة على سؤال ظل يلاحقهم فيما إن كانت عملية التطهير في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) كانت لمكافحة واقتلاع الفساد قبل عرض أسهم من شركة النفط العملاقة (أرامكو) في الأسواق المالية أم أنها محاولة لزيادة خزينة الدولة وتقوية موقعه في الداخل والخارج.

مقاومة بن طلال

يقول أشخاص على معرفة بالأمر إن الأمير الوليد أبدى مقاومة للمطالب التي تدعوه التخلي عن شركة المملكة القابضة ويرفض الاعتراف بأنه ارتكب أخطاء بسبب ما سيتركه الاعتراف على سمعته الدولية. ويملك الأمير حصة 9 مليارات دولارات من المجموعة التي تملك أسهماً في عدد من الشركات من سيتي بانك إلى تويتر. ونقل الموقع عن إميلي هوثورن، المحللة في شؤون الشرق الأوسط بمجموعة “ستراتفور” الإستشارية ومقرها تكساس “ستحدد حالة الوليد طبيعة القمع (مكافحة الفساد) للمستثمرين الغربيين”. وقالت إنه كلما طال بقاء الوليد خلف القضبان ظهرت الحكومة “كلاعب غير مقنع″.

ويقول الموقع إن سحق المعارضين يناسب شكل السياسة العنيفة التي يقول الدبلوماسيون العرب والغربيون إنها بدأت تثير قلق حتى بعض السعوديين. ولا يزال الوليد وما تبقى من المعتقلين في ريتز كارلتون الفاره بدون توجيه تهم لأي من الـ159 شخصاً. واستخدم الوليد (62 عاما) وهو ابن أخي الملك سلمان ثروته للاستثمار في مجالات عدة من الترفيه إلى الضيافة والطيران والعقارات.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” هذا الشهر أن الحكومة طلبت من الأمير 6 مليارات دولار مقابل إطلاق سراحه. وخسر الأمير ملياري دولار من ثروته التي تقدر بـ18 مليار دولار. وتم الإفراج عن الأمير متعب وزير الحرس الوطني السابق بعد تسوية مالية بمليار دولار. ويقول بول سوليفان، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون في واشنطن “الأمير الوليد قوي ولديه صلات واسعة وقد لا تنتهي بشكل جيد في ضوء أنه يواجه جماعة قوية”.

وقالت شركة الملكة القابضة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) إن لديها الثقة بالحكومة السعودية. ولم ترد على أسئلة للتعليق على تقرير الموقع. ولم يعلق مركز الاتصالات الدولية التابع للحكومة بسبب ما قال إنه القانون السعودي الذي يحمي خصوصية الأفراد.

فشل في الخارج

ويشير الموقع الى أن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاماً تخلى عن الطريقة القديمة المتجمدة في صناعة القرار الداخلي وكانت سياساته الداخلية أنجح من الخارجية. فقد ورط السعودية في حرب مكلفة في اليمن وقاد تحالفاً لمحاصرة قطر. وفي الوقت الذي تتقدم فيه القوات السعودية باليمن إلا أن صواريخ الحوثيين وصلت الرياض. وحملت المملكة مسؤولية الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في العاصمة السعودية الشهر الماضي.

وينفي المسؤولون السعوديون إجبارهم الحريري على الاستقالة إلا أن غضبا شعبيا اندلع في لبنان وأدى لتدخل فرنسي ومصري وأمريكي لإخراج الحريري وعائلته من السعودية. وفي الداخل قام بسلسلة من الإجراءات مثل السماح للمرأة بقيادة السيارة وخطة إصلاح اقتصادي.

وتقول هوثورن “لدينا العديد من الأسباب لكي نكون متفائلين حول خططه المحلية وليس الخارجية” مشيرة إلى أنه عزز من قوته داخلياً فيما فشلت كل محاولة خارجية بادر إليها. ويرى المدافعون عن الأمير بن سلمان بأنه كان مضطرًا للتصرف بهذه الطريقة والتحرك سريعاً لفطم البلاد عن النفط ومواجهة التسيد الإيراني للمنطقة.

وبحسب وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي فحملة ملاحقة الفساد ضرورية حتى يعرف المستثمرون الساحة التي يعملون فيها. وقال في مقابلة مع الموقع أجريت معه في 13 كانون الأول (ديسمبر) “لا نتسامح مع فكرة أنك لن تحصل على صفقة في السعودية بدون رشوة المسؤولين”.

وتعاني السعودية من فساد مستشرٍ وكشفت عنه برقية تعود إلى عام 1996 ونشرها موقع “ويكيليكس″ وتحدث فيها دبلوماسي أمريكي عن مجموعة من الأمراء البارزين الذين أثروا أنفسهم من خلال البرامج الخارجة عن الميزانية التي تحصل على 12.5% من موارد النفط. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن بعض الأمراء وضعوا أيديهم على أراض وباعوها للحكومة بأرباح مضاعفة. ويقول بول بيلار، المسؤول السابق في سي آي إيه ويعمل أكاديمياً الآن إن النظام الإقتصادي والسياسي السعودي قائم على وضع مميز للعائلة الحاكمة. مشيراً إلى أن ما قام به بن سلمان هو هزة للنظام ولكن عمله وتطلعه للسلطة المطلقة ليس منفصلاً عن هذه النظرة.