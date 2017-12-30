عضو بمجلس السليمانية يقاضي نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان

ذكر عضو بمجلس محافظة السليمانية غالب محمد يوم الجمعة انه “لا يحق” لقباد طالباني نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كوردستان اجراء تغييرات في مناصب المديرين العامين في المحافظة.

وقال محمد في بيان له اليوم، انه “في إقليم كوردستان هناك نظامان للحكم الأول متمثل بحكومة الإقليم، والذي يتسنم طالباني منصب نائب رئيس الوزراء فيها والتي اكتسبت شرعيتها من البرلمان، والنظام الثاني: الحكومات المحلية في المحافظات، والتي تشكلت وفق القانون رقم 3 لسنة 2009 للمجالس المحلية والصادر عن برلمان الإقليم أيضا”.

وأضاف ان الحكومة المحلية في السليمانية قد تشكلت وفق ذلك القانون في عام 2015، والمكونة من (المديريات العامة في المدينة، وفي منطقة كرميان، وحلبجة، ومنطقة رابرين، والقائممقاميات، وادارات النواحي”، مردفا بالقول ان “طالباني قد خرق القانون والمجلس صامت تجاه ذلك”، حسب تعبيره.

وتابع محمد انه “للحفاظ على حقوق أهالي محافظة السليمانية، ولإعادة الاعتبار للأصوات التي منحت الشرعية لمجلس وإدارة المحافظة الحاليين فأنني سأرفع الأسبوع المقبل دعوى قضائية ضد طالباني، ومجلس المحافظة”.

وكان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قباد طالباني قد قرر يوم الخميس اجراء تغييرات في عدد من الماصب المهمة في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي گرميان وراپرين (رانية).