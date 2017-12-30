كوردستان تبدي استعداداً لحل المشاكل بسلة واحدة وتلوم “الثلاثاء”

أشرت حكومة اقليم كوردستان “تفاؤلا” بالحوار مع بغداد لحلحة الاشكالات العالقة بين الجانبين، مؤكدة استعدادها لمناقشة “كافة” الملفات وصولا لحلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي إن “هناك تفاؤلاً بالحوارات الجارية بين بغداد واربيل بعد مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

ويأمل مسؤولون كورد بأن تفضي مبادرة يتبناها معصوم وضغوط تمارسها واشنطن وحلفاؤها من الدول الأوروبية، إلى إقناع بغداد بالموافقة على البدء بالمفاوضات لحل الملفات الخلافية العالقة، في ظل تأكيد أن اجتماعات “سرية” و”معلنة” عقدت عبر قنوات بين الجانبين، تخللتها محادثات أجراها وفد فني من وزارة داخلية الإقليم في بغداد، أدت إلى إعلان العبادي صرف رواتب موظفي سدود الإقليم وإجراء عملية تدقيق في لوائح موظفي الوزارات الأخرى، في مؤشر أولي لكسر الجمود الحاصل منذ ثلاثة أشهر.

وبين المتحدث باسم حكومة الاقليم، حاجة الطرفين-بغداد واربيل- للحوار لحلحلة المشاكل العالقة لاسيما ان المبادرة معززة بمحاولات الامم المتحدة والمجتمع الدولي.

واضاف ان قسما من المشاكل يحتاج الى حل آني خصوصا انها فنية وليست سياسية.

إلا ان المتحدث الحكومي ابدى اسف حكومة الاقليم “وجود بعض الخطابات والاراء عن طريق الاعلام ومؤتمرات صحفية خصوصا تلك التي تصدر عقب اجتماع مجلس الوزراء العراقي-الثلاثاء- بدل ان تكون وجها لوجه بين مسؤولي بغداد والاقليم”.

واكد استعداد كوردستان للحوار في “كافة” الملفات العالقة والتي كانت سبباً في التشنجات بين الطرفين.

واتهم رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني امس الخميس، الحكومة الاتحادية بـ”التعامل بازدواجية، إذ نجدها تتحدث بإيجابية في حين تكون الأفعال متناقضة”. واعتبر أن “قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي تمديد الحظر على مطارات الإقليم، يمثل ورقة ضغط سياسي ضدنا، ويستهدف المواطنين بالدرجة الأولى من المرضى والنازحين”.

يذكر أن الأزمة بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد استفتاء الاستقلال الذي اجري يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي. وتطور الامر إلى مواجهات عسكرية، بعد ان دفعت القوات العراقية، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الى حملة أمنية سيطرت خلالها على غالبية المناطق المتنازع عليها، منها محافظة كركوك.

وتريد بغداد فرض سيطرتها على المنافذ الحدودية في الاقليم اضافة الى المطارات، مع تسلم الواردات النفطية، إلا ان كوردستان تعد ذلك خارج النص الدستوري والاتفاقات السياسية.