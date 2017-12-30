كوردستان: تمديد حظر الطيران موجه من العبادي لشعب الاقليم

وصف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، استمرار إغلاق المطارات من قبل الحكومة الاتحادية بأنه قراراً سياسياً، وغير قانوني وغير دستوري، معتبراً أن هذا القرار المتخذ من قبل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي موجهاً باتجاه إقليم وشعب كوردستان العراق.

وأضاف في تصريح نشر على موقع حكومة الاقليم، “تمنينا أن تكون هناك اعادة نظر في القرارات الأخيرة، لكننا للأسف رأينا تمديدا لها لشهرين، أي حتى نهاية شباط 2018، مشيراً أن هناك خليطا بين القرارات السياسية والدستورية والقانونية”.

واوضح “هناك قرار بأن الإشراف على المنافذ والمطارات يكون في إطار هيئة الطيران المدنية، وإقليم كوردستان العراق على استعداد تام أن يكون هناك إشراف على هذه المطارات بين مطار أربيل والسليمانية، ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل الحكومة الفيدرالية تجاه هذا المقترح أو هذا الأمر، ونتمنى أن يكون هناك إعادة نظر في ذلك، مكرراً تأكيده أن قرار اغلاق المطارات في اقليم كوردستان العراق غير قانوني وغير دستوري، وأنه قرار سياسي يشكل عقوبة جماعية لسكان الاقليم والشعب الكوردي.

يشار إلى أن سلطة الطيران المدني العراقية مددت، أول أمس الأربعاء، تعليق الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري اربيل والسليمانية في إقليم كوردستان العراق لشهرين إضافيين، بعد أن علقت الحكومة العراقية جميع الرحلات بدءا من 29/أيلول الماضي.