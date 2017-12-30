لجنة تكشف عن منطقة يتواجد بها مختطفون سنة من الـ500 وتقدم تقريرا للبرلمان

اكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي وعضو لجنة المخطوفين النيابية المؤقتة رعد الدهلكي يوم الجمعة ان هناك 500 الى 600 مختطف من محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى منذ ان شهدت تلك المحافظات تصعيدا امنيا وحتى الان.

وقال الدهلكي ان لجنة المخطوفين التي شكلها البرلمان قبل عطلته التشريعية وزعت فرقها على كل المحافظات العراقية، وهذه الفرق ترفد اللجنة بالمعلومات.

وأضاف ان تلك المعلومات جار التأكد منها مع الجهات التنفيذية لغرض كشف الحقائق الاسبوع القادم من خلال تقرير تقدمه اللجنة للبرلمان.

ومضى بالقول ان المعلومات تفيد بان هناك قرابة بين 500 الى 600 مختطف بالنسبة لمحافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى.

واردف الدهلكي بالقول ان بعض المعلومات الجاري التاكد منها تفيد بوجود بعض المختطفين في منطقة جرف الصخر شمال بابل ومناطق أخرى.

يشار الى ان مسؤولين سنة في الحكومة العراقية قد تحدثوا في مناسبات عدة عن فقدان اكثر من 500 شخص من المحافظات السنية منذ اجتياح تنظيم داعش لها في أوساط عام 2014، اذ يحملون السلطات الأمنية والحشد الشعبي اختفاء ذلك العدد بعد نزوحهم الى مناطق اكثر امنا في وسط وجنوب العراق.