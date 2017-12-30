لقاء بين الاحرار وحزب الفضيلة والاخير يعلن دعمه لكتلة “عابرة للطائفية”

أكد الأمين العام لحزب الفضيلة الإسلامي عبد الحسين الموسوي، اليوم الجمعة، دعمه لكتلة الاستقامة الوطنية “العابرة للطائفية والحزبية”، فيما دعا رئيس الهيأة السياسية لكتلة الاحرار النيابية ضياء الاسدي الكتل السياسية الى التخلي عن “المصالح الحزبية” قبل الانتخابات.

وذكر المكتب الإعلامي للاسدي في بيان، ان الأخير “استقبل وفد حزب الفضيلة الاسلامي برئاسة عبد الحسين الموسوي في مقر الهيأة وسط العاصمة بغداد”، مبينا ان “الطرفين “بحثا العديد من الملفات المتعلقة بالشأن العراقي وخاصة فيما يتعلق بملف الانتخابات وضرورة اجرائها في موعدها المحدد وتوحيد الرؤى بين القوى السياسية خدمة للصالح العام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والتي تتطلب تظافر الجهود للارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي والامني للبلد”.

ونقل البيان عن رئيس الهيأة السياسية لكتلة الأحرار ضياء الاسدي قوله، انه “يجب على الكتل السياسية التخلي عن المصلحة الحزبية وخاصة في المرحلة المقبلة التي تسبق الانتخابات لتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية”، مشددا على ان “ذلك يأتي من خلال كتلة عابرة للطائفية والحزبية”.

وشدد الاسدي على “اجراء الانتخابات في موعدها المحدد واستثمار اجواء الانتصارات التي تعيشها البلاد من اجل المضي بمسيرة بناء واعمار المناطق المحررة واعادة النازحين وحل الخلافات بين حكومة الاقليم والمركز بشكل دستوري ويضمن حقوق المواطن العراقي”.

من جانبه اكد عبد الحسين الموسوي ان “حزب الفضيلة داعم لخطوات كتلة الاحرار ويضم صوته لها بتبنيها للمشاريع الوطنية وذلك بدعم كتلة الاستقامة الوطنية العابرة للطائفية والحزبية”، عادا انها “اعتمدت على معيار المهنية والكفاءة في اختيار الشخصيات لقيادة الدولة في المرحلة المقبلة”.