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مصابون بحادث وخمسيني يضرم النار بجسده جنوب السليمانية

أصيب ثلاثة اشخاص بجروح يوم الجمعة بحادث سير في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

وقال شهود عيان اليوم، ان سيارة تقل ثلاثة ركاب قد انقلبت مساء اليوم في جمجمال مما أدى الى اصابتهم بجروح، مشيرين الى ان احدهم اصابته بليغة.

الى ذلك اضرم رجل يبلغ خمسين عاما من العمر النيران في جسده بمنطقة كرميان جنوب السليمانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كرميان علي جمال قدوري في بيان اليوم، انه فجر اليوم اضرم رجل في قرية “شيخ لنكر” التابعة لناحية كولجوه النيران بجسده وتم نقله الى مستشفى طوارئ الشهيد “هژار” في قضاء كلار.

وأوضح ان المواطن يدعى (ج_ ح _ ت) من مواليد عام 1963، وبحسب افادته فانه قام بحرق نفسه، فيما ذكر اهله انه المذكور من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من مشاكل نفسية.

وتابع المتحدث انه بعد ان تلقى الإسعافات الأولية الضرورية في مستشفى الطوارئ بكلار تم نقله الى مستشفى السليمانية بسبب ان نسبة الحروق بجسده كبيرة.

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