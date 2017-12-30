نوّاب: محافظات الجنوب بحاجة للإعمار أُسوة بغيرها

طالب نواب من التحالف الوطني، أمس، بشمول محافظات الوسط والجنوب بمشاريع إعادة الإعمار وعدم اقتصارها على المحافظات الغربية والشمالية. وجاءت المطالبة بعد يوم من موافقة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، على تكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة بحسب وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية.

وقال رئيس كتلة حزب الدعوة البرلمانية خلف عبد الصمد إن “كل محافظات العراق قد تأثرت بالإرهاب الاعمى بين الحين والآخر كما أن محافظات الوسط والجنوب والبصرة على سبيل المثال مازالت تعاني الكثير جراء الحروب والحصار وسياسة الارض المحروقة التي انتهجها نظام البعث المباد وهي بحاجة الى إعادة إعمار جذرية”.

وأضاف النائب عبدالصمد، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، “أطالب مجلس الوزراء بضرورة شمول جميع محافظات العراق بالخطة الوطنية لإعادة الإعمار التي وافق عليها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦”، معتبرا ان “هذا التمييز لا يصب في إطار المصلحة الوطنية ويثير الكثير من التساؤلات”.

ودعا النائب عن محافظة البصرة “الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني الى التحرك للتعريف بالمأساة الخدمية في البصرة وسائر المحافظات الجنوبية”، مشددا على “ضرورة العدالة في التعامل مع المحافظات وان لا تكون الدوافع السياسية هي الحاكمة في هذه القرارات السيادية”.

وفي السياق ذاته، طالب النائب عبدالهادي الحكيم بشمول المحافظات التي تأثرت بالإرهاب في خطط الأعمال. وقال الحكيم، في بيان اطلعت عليه (المدى)، ان “مجلس الوزراء وافق بجلسته في 26/12/2017 على (تكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الاجراءات التنفيذية اللازمة وبحسب وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية)”. وأضاف النائب عن التحالف الوطني “نظراً لأن المحافظات العراقية كافة (متضررة من العمليات الإرهابية والحربية) سواء تلك التي حررت من تنظيم داعش أم محافظات المحررين التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من أيديها العاملة البطلة وآلياتها ومعداتها وخبراتها في سبيل تحقيق النصر ناهيك عن سبق تضررها على مدى أكثر من عشر سنين بسبب إرهاب المفخخات والاحزمة الناسفة والتفجيرات”.

وطالب النائب المستقل “مجلس الوزراء بالتصريح بشمولها جميعا بالخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية، وعدم اقتصار الإعمار والتنمية على المحافظات المحررة فقط تحقيقا للعدالة والإنصاف وحفظا للسلم الأهلي بين محافظات الوطن الواحد”.