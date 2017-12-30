واشنطن تايمز: مطالبة الكورد بالانفصال عن العراق ستكون “مبررة” مستقبلاً

ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مطالبة الكورد في اقليم كردستان بالانفصال عن العراق ستكون “مبررة” مستقبلا، في حال استمرت حكومة بغداد برفض الحوار مع اربيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، “لقد شهدت السنوات الأخيرة انتهاكاً متكرراً للدستور العراقي، وهو ما شجع الكورد على المطالبة بالانفصال وإجراء الاستفتاء في الـ25 من سبتمبر الماضي، وصحيح أن واشنطن ودولاً أخرى وقفت بوجه الاستفتاء ورفضت استقلال كوردستان وانفصالها عن العراق، إلا أن الدول ذاتها تدعو العبادي اليوم إلى احترام الدستور العراقي”.

واوضحت، ان “رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، اعلن أنه إذا كانت بغداد والمجتمع الدولي يريدون عراقاً مستقراً، فإن على بغداد أن تفي بالتزاماتها كافة وتنفذ مواد الدستور العراقي”.

وتقول الصحيفة: “لو اتبعت بغداد الدستور العراقي الاتحادي، فإن من حق الكورد إجراء الاستفتاء على الاستقلال، ولكان يمكن تجنُّب الموجة الأخيرة من الاحتجاجات، وعليه فإنه يقع على واشنطن ضرورة إبلاغ الجانب العراقي ضرورة وقف قمع الكورد وأيضاً تنفيذ الدستور”.

وتابعت الصحيفة: “لم ينجح العبادي في التعامل مع مواطنيه الكورد معاملة متساوية، فالمادة الـ131 من الدستور العراقي تنص على أن من حق الكورد الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق، وأن الحكومة العراقية ملزمة بتمويل البيشمركة المسؤولة عن حماية مناطقها”.

ودعت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، إلى “ضرورة أن يراجع العبادي سياساته تجاه مواطنيه الكورد، وأن يبدأ بحوار هادف مع حكومة الإقليم، لأنه باستمرار العبادي في رفض الحوار والتعنُّت فإن أي مطالب مستقبلية للكورد بالانفصال عن العراق ستكون مبررة”.