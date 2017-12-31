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أغلى مدافع في التاريخ يتابع مباراة فريقه من المدرجات

فان دايك

تواجد الهولندي فان دايك، لاعب ليفربول الجديد، وأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم، في مدرجات ملعب “أنفيلد”، لمشاهدة مواجهة فريقه مع ليستر سيتي اليوم السبت، والتي انتهت بفوز ليفربول 2- 1، في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل يومين ضمّ ليفربول اللاعب الهولندي “26 عاما” من ساوثهامبتون في صفقة قدرت بـ75 مليون جنيه إسترليني، وهو أعلى رقم يدفع للاعب في خط الدفاع طوال التاريخ.

ومقرر أن يرتدي الرقم 4 ، ولا شكّ سيدخل في حسابات المدرب الألماني يورجن كلوب حال فتح باب الانتقالات الشتوية وتسجيل اللاعب رسميا لدى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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