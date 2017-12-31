إحصائية للمشاريع المنفذة والانقاض والنفايات المرفوعة بالسليمانية في 2017

اعلن رئيس بلدية محافظة السليمانية يوسف ياسين يوم الخميس عن اهم المشاريع والاعمال التي تم تنفيذها في عام 2017.

وقال ياسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان مقارنة بالسنوات القليلة الماضية قد تم تنفيذ عدة مشاريع، مبينا ان 498 مليون دينار قد رصدت وتم صرفها من الميزانية المخصصة للبلدية، وقد تم بها تنفيذ 22 مشروعا صغيرا.

وأضاف انه بشأن ميزانية بيع الأراضي فقد تم وضع 11 مشروعا في اطار التنفيذ وفق ميزانية تبلغ مليارين و636 مليون دينار.

وتابع ياسين ان عملية رفع النفايات والانقاض قامت بها اربع شركات، مردفا بالقول انه تم رفع 370 الف طن من الأنقاض والنفايات في داخل المدينة بميزانية بلغت 17 مليار دينار و500 مليون.