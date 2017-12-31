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اردوغان: ما يحصل في سوريا والعراق مسألة بقاء وفناء بالنسبة لنا

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم السبت ما يجري من احداث ومتغيرات امنية وسياسية في كل من سوريا والعراق “مسألة بقاء او فناء” بالنسبة لبلادها.

حديث اردوغان جاء في كملة القاها اليوم امام حشود من أنصار واعضاء حزبه حزب العدالة والتنمية في تركيا.

وقال أيضا إن “تركيا لديها حدود تمتد آلاف الكيلومترات بين مع سوريا والعراق، وما يحدث داخل هذين البلدين له ارتباط مباشر بتركيا”.

وأضاف اردوغان “بعض الناس يرون ما يحصل في سوريا والعراق مجرد خطوة تكتيكية بينما نراه نحن مسألة بقاء أو فناء ونسير بخطواتنا وفقا لهذه الرؤية”.

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