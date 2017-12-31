اردوغان يخطط لابادة الاكراد على غرار الارمن لاعادة الخلافة العثمانية

بيان صحفى

حذر الباحث السياسى والمتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية زيدان القنائى الشعب الكردى بالعراق وسوريا وتركيا من تكرار اردوغان الرئيس التركى لسيناريو الابادة الجماعية للارمن لشعوب الاكراد لاعادة الخلافة العثمانية على يد اردوغان والرامية الى ابادة الشعب الكردى واحتلال الكعبة لحكم العالم الاسلامى

وقال القنائى ارتكبت السلطات العثمانية بدعم من القوات المساعدة والمدنيين معظم جرائم القتل في الفترة بين 1915-1916 وارتكبت عمليات ابادة وحشية ضد الارمن داعيا كل الشعوب العربية والدول العربية لدعم قيام دولة كردية مستقلة فى شمال تركيا او اقليم كردستان العراق والاعتراف بدولة الاكراد

واضاف هناك خطط لدى حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان لتهجير الاكراد من داخل سوريا وشمال تركيا الى العراق لمنع قيام دولة قومية للاكراد بشمال تركيا ووجود خطط تركية عسكرية لاحتلال تركى لاقليم كردستان العراق وبدعم من ايران الساعية لاعادة الامبراطورية الفارسية