اعتقال 8 أشخاص يبيعون أسلحة في سوق مريدي شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، صباح اليوم الأحد، باعتقال 8 أشخاص، في مدينة الصدر، شرقي العاصمة بغداد، بتهمة بيع أسلحة خفيفة، وعتاد، بشكل غير مرخص.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “قوة أمنية اعتقلت 8 اشخاص وصادرت عدداً من الاسلحة الخفيفة والعتاد، في سوق مريدي، بمدينة الصدر، شرقي العاصمة”.

وأضاف، أن “القوة عثرت على بعض الاسلحة التابعة للدولة ضمن الأسلحة المصادرة”.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة خلال عملية امنية واسعة في سوق مريدي بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، ان “قطعات الفرقة 11 صادرت كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة خلال عملية واسعة نفذتها، اليوم، في سوق مريدي بمدينة الصدر شرقي بغداد”.

وكان مصدر أمني في العاصمة بغداد أفاد، السبت، بأن القوات الامنية نفذت حملة تفتيش في سوق مريدي، شرقي العاصمة، بمساندة طيران الجيش.

وقال المصدر، في حديث لـ(صوت العراق)، إن “القوات الأمنية وبجميع صنوفها وبمساندة طيران الجيش نفذت، عصر اليوم، حملة دهم وتفتيش في سوق مريدي بمدينة الصدر، شرقي بغداد، للبحث عن تجار الأسلحة”، مبيناً أن “أصحاب محال بيع الأسلحة لاذوا بالفرار”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الأمنية قطعت بعض الشوارع القريبة من السوق”، مشيراً الى أن “العملية جاءت بناءً على اعترافات شخصين يتاجران بالأسلحة اعتقلتهما القوات الأمنية، يوم أمس، في مدينة الصدر، شرقي بغداد”.

وتابع المصدر، أن “العملية تهدف لاعتقال تجار السلاح الرئيسيين التي وردت اسمائهم باعترافات المتهمين”، لافتاً الى أن “القوات الأمنية تمكنت لغاية الان من العثور على اسلحة وقنابر هاون ورمانات يدوية”.