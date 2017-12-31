الاتحاد الوطني يرفض توزيع مقاعد كركوك: غير قانوني ويخرق الدستور

أكدت النائبة آلا طالباني، اليوم السبت، رفض كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني توزيع المقاعد بالتساوي في محافظة كركوك.

ونقل موقع الاتحاد الوطني عن طالباني قولها ان “مسألة الانتخابات في جميع المحافظات العراقية متوقفة على الفقرة الخاصة بمحافظة كركوك”، مشيرة الى ان الكتل العربية والتركمانية قدموا مقترحا جديدا ينص على توزيع مقاعد المحافظة بالتساوي على الكتل الكوردية والعربية والتركمانية وتخصيص مقعد كوتا للمسيحين.

وأكدت طالباني “رفض كتلة الاتحاد الوطني للمقترح الجديد”، لافتة الى ان “المقترح غير قانوني ويمثل خرقا للدستور”.