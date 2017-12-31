الخزعلي يطالب بإخراج القوات الامريكية: افشلنا مشروع الانفصال بالعراق

رأى الأمين العام لجماعة “عصائب اهل الحق” الشيعية قيس الخزعلي يوم السبت مشروع استقلال إقليم كوردستان عن العراق قد مني “بالفشل”، داعيا الحكومة الاتحادية الى اخراج القوات الأجنبية والأمريكية من البلاد.

وقال الخزعلي في كلمة له بالنجف بمناسبة الاحتفالية المركزية لجماعته اليوم، ان “العراق يمتد الى بسط سلطة القانون والدستور على أراضيه جميعا وما المنجز بفرض سيادة الدولة والقانون على ارض العراق وفشل المشروع الانفصالي الذي أراده البعض الا دليل على ذلك”.

وأضاف انه “نؤكد على ضرورة مراجعة وضع القوات العسكرية الأجنبية الذين جاءوا بصفة المستشارين لمساعدة العراق للنصر على داعش”، معبرا عن رايه بان “الانتصار العسكري على داعش تحقق ومعالجة ولم يتبق الا التهديد الأمني وهذا لا يحصل بالقوات العسكرية بل بمراجعة الملف الأمني والاستخباراي”.

ونوه الخزعلي الى انه “من الضروري جدا ومن الواجب الحتمي على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي مراجعة الاعداد للقوات الأجنبية وتحديد نسبتها ولا نستثني دولة ما من تلك الدول التي تتواجد قواتها على ارض العراق”.

واردف الأمين العام لجماعة “عصاب اهل الحق” بالقول انه نسمع في اكثر من مناسبة من مسؤولين وسياسيين في الإدارة الامريكية من نية الولايات المتحدة الامريكية البقاء بالعراق طويلا بعد الانتهاء من داعش”، مضيفا ان “هذا ما لا يمكن السماح به والقبول به مطلقا”.