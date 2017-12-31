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السلطات الأمنية تصدر توضيحا بشأن اعتقال متظاهرين هتفوا ضد العبادي جنوب العراق

نفت شرطة محافظة ذي قار يوم السبت ما اسمته بـ”الشائعات” التي تناقلها البعض حول قيام شرطة المحافظة باعتقال احد متظاهري يوم امس الجمعة .

وقالت الشرطة في بيان لها اليوم انه نؤكد لا صحة للأنباء التي تحدثت عن وجود معتقلين في صفوف المتظاهرين وان هذه الأنباء عارية عن الصحة .

وأضاف البيان ان الاجهزة الامنية مستمرة بالتزامها امام ابناء شعبها بتوفير الحماية الكاملة لهم خصوصا انهم ملتزمين باليات التظاهر التي كفلها الدستور واقرها القانون .

وتابع البيان انه نقدر هذا النوع من الاحتجاج ونتعامل معه بحسن نوايا وندعو المتظاهرين للتعاون مع الاجهزة الامنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب اساسا.

وشهدت محافظة ذي قار جنوب العراق بشكل شبه مستمر خلال الأيام الماضية تظاهرات مناهضة لمشروع خصخصة الطاقة التي تبنتها وزارة الكهرباء، وهتفوا بها ضد الوزير قاسم الفهداوي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

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