الشعور الغامض غير المريح. قصة قصيرة

الشعور الغامض غير المريح.

احمد جاسم العلي

استيقظت متأخرا هذا اليوم، اليوم الأول من السنة الجديدة 2018. أيقظني صوت مؤذن المسجد القريب من دارنا وهو يؤذن لصلاة الظهر. نهضت متثاقلا ورغبة في العودة إلى النوم مرة أخرى تلح عليَّ. ولكني بعد قليل نهضت عن الفراش وشعور غامض غير مريح يتسلل إليَّ. استغفرت ربي وتعوذت من الشيطان، وتوجهت للوضوء لأداء صلاة الظهر…. كنت مع أصدقائي قد سهرنا ليلة البارحة، ليلة عيد رأس السنة؛ احتفلنا ورقصنا وغنينا وضحكنا في أحد المولات التجارية الحديثة التي أقامت حفلة رأس السنة الجديدة. استمر الاحتفال حتى ساعة متأخرة من الليل بعد دخول اليوم الأول من العام الجديد. وفي الطريق، عائدا إلى دارنا، سمعت ورأيت ناسا لا زالوا يحتفلون ويطلقون ألعابا نارية إلى السماء. وعندما اقتربت من الدار سمعت أذان الفجر من المسجد القريب. فتح والدي لي الباب، ونظر في وجهي دون أن يتكلم معي، ولكني سمعته يستغفر الله فعاد ذلك الشعور الغامض غير المريح وتسلل إليَّ. كنت متعبا جدا فذهبت إلى الفراش مباشرة ولم استيقظ حتى سماعي صوت مؤذن صلاة الظهر من المسجد القريب. صليت صلاة الظهر ثم قضيت صلاة الفجر التي فاتتني بسبب عودتي متأخرا، متعبا، مرهقا، إلى البيت بعد الاحتفال بليلة عيد رأس السنة الجديدة. ولا يزال ذلك الشعور الغامض غير المريح معي لا يفارقني حتى الساعة!

بغداد في 1/1/2018