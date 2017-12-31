العراق.. لجنة النزاهة تحقق بشحنة قمح أمريكي يشتبه باحتوائها على علف حيواني

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن فتح تحقيق بشحنة قمح أمريكي دخلت العراق يشتبه باحتوائها على علف حيواني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيس اللجنة، طلال الزوبعي، قوله، إن “البرلمان العراقي سيحقق في شحنة من القمح الأمريكي يشتبه بأنها تحتوي على علف حيواني”.

وأضاف الزوبعي، بحسب “رويترز”، أن “قرار التحقيق جاء بعد أن أبلغت النائبة، عالية نصيف، وسائل إعلام محلية بأن شحنة القمح الأمريكي تحتوي على (البلت العلفية)”، دون تحديد هوية المصادر التي استقت منها معلوماتها، مشيراً إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق”.

من جهتها أفادت هيئة الجمارك العراقية، أمس الجمعة، بأن “الشحنة استوفت جميع الإجراءات وأجريت لها كافة الفحوصات المختبرية بواسطة الجهات المختصة قبل السماح بدخولها إلى العراق”، مؤكدةً أن “وزارة التجارة وافقت على الشحنة”.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن “مراكزها الحدودية كافة ملتزمة بتطبيق كل ما يضمن سلامة البضائع، بغض النظر عن الجهة المستوردة، سواء كانت من القطاع العام أو القطاع الخاص”.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم