بالوثيقة.. الاتحاد الكويتي يرسل إشعاراً عاجلاً للوفد العراقي المشارك بخليجي 23

أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السبت، إشعاراً عاجلاً بالرقم 1561 مؤرخ في 30/12/2017، إلى وفود المنتخبات المتأهلة الى دور الاربعة في خليجي 23 الجارية في الكويت، من بينها الوفد العراقي ، يحدد فيه توقيت ومكان مباراتي الدور قبل النهائي في البطولة.

وقال عضو المكتب الاعلامي في اتحاد الكرة حسين الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “الاشعار تضمن تحديد التوقيتات الخاصة بمباراتي الدور قبل النهائي للبطولة ، حيث تقامان الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي المنتخب البحريني نظيره العماني في الساعة الخامسة و15 دقيقة على ملعب جابر الدولي”.

واضاف: “أما المباراة الثانية والتي تجمع منتخبي العراق والامارات ، فستقام على نفس الملعب وعند الساعة الثامنة والنصف مساءً”.

يشار الى ان منتخبي عمان والامارات كانا قد تأهلا عن المجموعة الاولى لمنافسات البطولة، فيما تأهل العراق والبحرين عن الثانية.