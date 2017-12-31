برلماني عن التغيير: قانون الإصلاح المالي في كوردستان سيوفر 120 مليار دينار للخزينة العامة

أعلن عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان عن كتلة التغيير، علي حمه صالح، أن مشروع قانون الإصلاح في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الأخرى في إقليم كوردستان الذي صادق عليه مجلس وزراء الإقليم، سيوفر 100 إلى 120 مليار دينار للخزينة العامة.

وقال صالح: “في أواخر لحظات عضويتي في البرلمان، يتحقق حلمي الذي أتحدث عنه منذ 8 أعوام، بانتقاد الفساد المستشري وعدم العدالة في توزيع الرواتب، وتقاعد عشرات آلاف الأشخاص وإقرار الرواتب بشكل غير قانوني، ودفع المخصصات والمنح الأخرى بطريقة غير عادلة، ومطالباتي كذلك بمراجعة تقاعد ذوي الدرجات الخاصة”.

وأضاف: “هذا المشروع سيعيد 100 إلى 120 مليار دينار لخزينة الدولة، وهذا نتاج الحديث (عن هذا الأمر) والإصرار، فبعد 8 أعوام متواصلة من الحديث ترسخت القناعة لدى الجميع بأن الإصلاح يبدأ من هنا”، مبيناً أنه “من المقرر أن يسن برلمان كوردستان مشروع القانون خلال الأسبوع المقبلين”.

وأشاد عضو اللجنة المالية في برلمان كوردستان “بجهود ومساعي ودعم” سكرتير مجلس الوزراء، د. آمانج رحيم “الذي أدى دوراً جيداً جداً” في مشروع القانون، موضحاً: “بموجب مشروع القانون لن أتقاعد. المشروع للجميع، للحكومة والبرلمان”.

وكان سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، قال إن مشروع القانون يحدد آلية واضحة لتنفيذه، وبموجب القرار الذي يحمل توقيع رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني عليه، فإنه يجب أن يدخل حيز التطبيق خلال 90 يوماً من بداية السنة المالية 2018، مشيراً إلى أن المشروع هو مشروع مشترك بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات الرقابية والنزاهة والإدعاء العام ومجلس الشورى، وستشمل جميع الأحزاب الحديثة منها والقديمة.

وتتمثل أهداف إصدار مشروع القانون بما يلي:

1- تجسيد المساواة والعدالة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية الأخرى في إقليم كوردستان، وإيقاف الكسب غير المشروع من الموازنة العامة.

2- فرز أسماء المنتفعين من الموازنة العامة وتمييزهم عن الأشخاص غير المستحقين، وتقليل النفقات المخصصة للرواتب والمخصصات.

3- منع الانتفاع من الموازنة العامة لأكثر من مرة.

4- تأسيس وتنظيم المديريات والدوائر المختلفة للتقاعد في المديرية العامة للتقاعد في وزارة المالية والاقتصاد وتفعيل صندوق التقاعد.

5- إعادة تنظيم تقاعد ذوي الوظائف العليا والرتب على أساس بلوغ السن القانوني المحدد للتقاعد وعدد سنوات الخدمة.