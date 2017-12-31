برلين: منطقة آمنة لحماية النساء من التحرش الجنسي في حفل رأس السنة

وأشار الموقع إلى أن إنشاء هذه المنطقة الآمنة جاء بناء على رغبة الشرطة، إذ يمكن للنساء اللواتي تعرضن للتحرش التوجه إلى هذه المنطقة، والتي هي عبارة عن نقطة التقاء النساء “المُتحرش بهم”، حيث يمكنهم طلب المساعدة من الجهات المنظمة.

وبحسب نفس المصدر، تجري الاستعدادات لحفلة رأس السنة بوتيرة عالية السرعة، ومن المتوقع قدوم مئات الآلاف من الضيوف، مما سيدفع بالشرطة والجهات المنظمة إلى تشديد الإجراءات الأمنية مرة أخرى.

يشار إلى أن النساء في مدينة كولونيا تعرضن سنة خلال رأس سنة 2015 إلى التحرش الجنسي، في أحداث هزت الرأي العام الألماني، ما جعل السلطات الأمنية تشدد من الإجراءات الأمنية ليلة الاحتفال برأس السنة مخافة تكرار ذلك.

وفي نفس السياق، أوضح الموقع الألماني أنه من غير مسموح للمشاركين في حفلة رأس السنة ببرلين، جلب أدوات حادة وحقيبة الظهر والقناني الزجاجية والمشروبات الكحولية والألعاب النارية. فيما حذرت الشرطة من اللصوص والأشخاص العدوانيين، وألحت على ضرورة طلب المساعدة في حال وقع شيء ما.

في المقابل، انتقدت نقابة الشرطة الألمانية إنشاء هذه المنطقة الآمنة لحماية النساء من التحرش الجنسي عند بوابة “براندنبورغ”. وقال رئيس النقابة، راينر ويندت، إن إنشاء هذه المنطقة يبعث برسالة خطيرة. مضيفا أن شخصا ما قد يقول إن هناك مناطق آمنة وأخرى لا، ووصف الأمر بـ”نهاية المساواة وحرية التنقل”، حسبما نقلت عنه صحيفة “نيون اوسنابروكر” .