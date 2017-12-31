“رعود المزن” قصة حب بدوية على طريقة روميو وجولييت

مسلسل رعود المزن

قصص الحب والعشق لا تنتهي ..فمن روميو وجولييت سنأخذ حكايتنا هذه المرة ولكنها لن تكون في ايطاليا ستكون في البادية والصحراء العربي وهنا تبدأ حكاية “رعود المزن” .

قصص الحب والعشق لا تنتهي ..فمن روميو وجولييت سنأخذ حكايتنا هذه المرة ولكنها لن تكون في ايطاليا ستكون في البادية والصحراء العربي وهنا تبدأ حكاية “رعود المزن” .

لو انتقلنا الى تفاصيل رعود المزن فانها قصة حب مستوحاة عن المسرحية الخالدة ” روميو وجوليت ” ، وتدور الاحداث في الصحراء العربي في زمن بعيد حيث تسيطر طقوس الحب والحرب والموت

المسلسل الذى تنتجه O3 سنذكر فيه حكاية “رعود وحبيبته مزن” اللذان وقعا في الحب إلى حد الجنون وفرقتهما الكراهية والعداء التاريخي بين عشيرتهما.

فيا ترى ماهي العقبات التي يواجهها رعود الفارس النبيل ومزن الحسناء الشاعرة ؟

المسلسل يعزف على وتر الرومانسية مستلهماً مسرحية “روميو وجولييت” لشكسبير حيث يتناول تنويعات لقصص الحب والعشق في الصحراء وسط طبيعة قاسية لا ترحم وتؤدي ريم عبدالله في ثنايا الحكاية دور الفتاة “مزن“.

المسلسل شارك في بطولته نخبة من نجوم الفن الأردني والعربي وهم ريم عبدالله ، ياسر المصري ،عبير عيسى، جميل عواد، جولييت عواد، محمد العبادي، جميل براهمة، محمد الضمور، عبد الكريم القواسمي ،نادرة عمران

“رعود المزن” من تأليف وفاء باكر واخراج احمد دعيبس ومن انتاج O3 .