علاقة غريبة بين الزواج والسرطان

ووفق الدراسة التي نشرها موقع “ذي تليغراف” الاثنين، وأعدها باحثون من جامعة كاليفورنيا، فإن معدلات الوفاة بين المرضى غير المتزوجين أعلى، لاسيما عند الرجال.

إلا أن الدراسة التي شملت قرابة 800 ألف شخص (نصفهم رجال، وأجريت بين عامي 2000 و2009) ذكرت عوامل أخرى غير الحالة الاجتماعية مثل مكان الولادة والعرق.

ويرجح الباحثون أن يكون الدعم الاجتماعي هو سر تلك الفرصة الجيدة لدى مرضى السرطان المتزوجين.

عند النساء، لاحظت الدراسة أن المتزوجات اللواتي يعانين من السرطان أكثر حظاً للبقاء من العازبات اللائي يعانين من المرض.

وأوضحت ماريا ماتينز، قائدة فريق البحث، أن “الأطباء المعالجين يجب أن يراعوا وجود أشخاص داعمين اجتماعياً للمرضى العزاب، خلال فترة العلاج”.