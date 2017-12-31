عمار الحكيم: 2018 سيكون عاماً مفصلياً يؤسس لترسيخ الديمقراطية والاستقرار في العراق

قال رئيس التحالف الوطني، عمار الحكيم، إن “عام 2018 سيكون عاماً مفصلياً وسنةً محوريةً ستؤسس لترسيخ الديمقراطية والاستقرار والانتقال إلى مرحلة بناء الدولة والمؤسسات وتقديم الخدمات”.

وخلال زيارته لـ”مضيف السادة الأشراف الهواشم”، أكد الحكيم أن “العراق أبهر العالم بالانتصارات التي حققها أبناؤه على الإرهاب في مدة قياسية، وندعو إلى استثمار إمكانات العراق وطاقاته الشبابية والتركيز على المنجزات التي تحققت”.

وأشار رئيس التحالف الوطني وزعيم تيار الحكمة إلى “ضرورة التنظيم والترتيب بالإمكانات المتاحة، وإعطاء صورة أنَّ النجاح لا يرتبط دائماً بالإمكانات العالية، فهناك أكثر من نجاح تحقق بأقل الإمكانيات”، بحسب تعبيره.

تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم