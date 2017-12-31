(فتوى الكفائي..تعكس فقدان الوطنية بالعراق) و(للخزعلي هل قتلتم اسرائيلي واحد حتى تلوم داعش)

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى الكفائي.. تعكس .. فقدان الوطنية عند (الشيعة تحديدا).. بالعراق.. والدليل.. لو كانت هناك وطنية.. هل كنا سوف نحتاج لفتوى.. علما نحن هنا (لا نعيب على الشيعة العرب فقدان الوطنية للعراق).. لان ذلك دليل (حريتهم).. ولكن بنفس الوقت (الفتوى دليل عبوديتهم).. وهنا يجتمع النقيضين..بمعنى.. (الامريكان واليابانيين لا يحتاجون لفتوى ليدافعون عن انفسهم).. لانهم (يدافعون من منطلقات وطنية).. لان (اوطانهما هم من اسسوها.. ولم يؤسسها لهم المستعمرين او أي جهة اخرى، لذلك هذه الاوطان ينتمون لها كشعوب ومكونات..)..

ولا ننسى ان الكورد يعلم القاصي والداني بانهم (وطنيين بانتماءهم لوطنهم الحقيقي كوردستان.. ورفضهم لخرائط الاستعمار القديم).. (والسنة العرب وطنيين.. ووطنهم الذي يؤمنون به هو ما يسمونه الوطن العربي السني الكبير).. وما العراق بنظرهم الا (اقليم تابع لخرافة الامة العربية) حسب اديولويجتهم التي يؤمنون بها.. ومارسوا الحكم وفقها.. لعقود.. بالاستقواء بالعامل السني العربي الاقليمي على الداخل ذي الاكثرية الشيعية.. (لذلك القوميين العرب دافعوا عن عراق واحد عربي سني النزعة تابع لما يسمونه الوطن العربي).. (كما اليوم الاسلاميين اتباع ولاية الفقيه الايرانية يدافعون عن عراق واحد تابع للجمهورية الاسلامية التي يقصدون بها ايران تحت ولاية الفقيه زعيم ايران خامنئي).. (فالسؤال الشيعة العرب ما هو وطنهم؟؟)..

من كل ذلك يطرح سؤال لماذا تفقد الوطنية بالعراق.. الجواب و اضح: (لان العراق ليس وطن بحد ذاته.. بل مشروع استعماري رسمت حدوده خارطة الشرق الاوسط القديم الانكلو فرنسية بمباركة روسية قيصرية).. بالمقابل وطننا كمكون شيعي عربي يمتد من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء وديالى.. بالمقابل الكورد وطنهم كوردستان.. والسنة العرب امتدادهم لاخوانهم السنة العرب بسوريا

فازمة منطقة العراق انه ليس بلد موحد يراد تقسيمه.. بل مقسم يراد توحيده قسرا.. كما نؤكد ذلك دائما.. وننبه بان (خرائط الاستعمار القديم حرمت المكونات الثلاث، الفلسطينيين والكورد والشيعة العرب من حقهم بدول لهم بمنطقة اكثريتهم.. وهنا حصلت الفتن التي هي بؤر كل الازمات بالمنطقة منذ عام 1921 لحد اليوم)..

ونذكر بان فتوى الكفائي جاءت لحماية المراجع لانفسهم وحريمهم وعوائلهم المقيمين بالنجف وكربلاء.. وحماية المنطقة الخضراء.. والدليل بان الشيعة يتم قتلهم منذ عام 2003 على يد تنظيم القاعدة .. ولم تستهدف القاعدة السستاني باي عملية ارهابية رغم تنفيذها عمليات بالنجف.. لذلك نجد السستاني يصدر منه لو قتل نص الشيعة لا تردوا.. ولو ابيدت محافظة شيعية فلا تردوا.. ولكن عندما هددت داعش باستهداف النجف وكربلاء والخضراء ببغداد.. بعد سيطرتها على الموصل، صدر من السستاني فتوى الكفائي.. فماذا يدل كل ذلك؟

وكذلك نذكر بان فصائل ما يسمى (ولاية الفقية- محور المقاومة وبدعتها).. ملئوا العراق بكل ما يثبت عدم وطنيتهم وعدم انتماءهم.. وسخروا الفتوى لمصالح ايران القومية العليا.. من خلال ملئهم العراق بصور خامنئي وخميني زعماء ايران.. واسسوا احزاب موالية لايران واسسوا مليشيات تعلن وتجهر بولاءها وبيعتها للنظام الحاكم بطهران ولاية الفقيه وبيعتها للخميني كقائد لها.. وجعلوا العراق سوق استهلاكية لبضائع ايران الزراعية والصناعية والكهرباء بعد ان تم اهمال القطاعات الصناعية والزرعية والكهرباء بالعراق بصورة متعمدة.. وايران جعلت ا لعراق سوق للمخدرات والسلاح الايراني المهرب من ايران للعراق.. وارسلت شباب الشيعة العرب للمستنقع السوري.. وعملت فصائل ولي الفقيه لتأجيج الكراهية والاحقاد بين شيعة منطقة العراق وامريكا.. في وقت امريكا تدعمنا ضد داعش .. ولديها تحالفات مع العراق عبر رئيس الوزراء العبادي..

وهنا نسال قيس الخزعلي:

تخونون كل العالم .. بدعوى عدم دعم فلسطين.. في وقت الخامنئي دعى الحرس الثوري.. للتظاهر بمدن ايران بدل ارسالهم للقدس.. من الجولان او جنوب لبنان.. وبعد ذلك تصفون الاخرين بالخونة والعملاء؟ تفتحون قنوات اتصال مع امريكا كلقاءات ظريف كيري. .وبعد ذلك تطالبون بقطع العلاقات مع امريكا لدول العالم الاسلامي؟ عجيب بعد شتريدون؟؟ دمرتم سوريا ومدنها .. والعراق وجعلتموه حديقة خلفية للايرانيين.. وبعد ذلك (تقولون انكم تدعمون الشعوب؟؟عمي انتم دمار الشعوب).. (الخامنئي يميع الحدود.. كتنظيم داعش وخليفتها البغدادي قائد لا تحده الحدود القومية والمناطقية.. انه قائد الاسلام والمسلمين والاحرار وهلم جر من هذه الاوصاف التي وصفها الدواعش لخليفتهم ويصفها الولائيين للخامنئي..

وهنا لنضحك على.. (قيس الخزعلي.. يقول ان داعش لم يقتل اسرائيلي واحد)؟؟

الذي يسمعه يضن ان (الحشد ومليشياته والخزعلي.. قتلوا الاف الاسرائليين).. عمي (حشدكم لم يقتل اي اسرائيلي بتاريخه).. فلماذا تلومون الاخرين بما ليس فيكم؟ ولا تنسى.. بان عشرات الانتحاريين الفلسطينيين الارهابيين فجروا انفسهم بين الاسرائليين.. المدنيين.. ويترحم اسماعيل هنية على زعيم القاعدة بن لادن.. (اذن داعش قتلت اسرائليين عبر ممثليها حماس والجهاد الفلسطينيتين).. واعلم من دمر حلب والمدن السورية وشارك بذلك هو مليشة الحشد كالعصائب والنجباء وكتائب حزب الله .. الخ فلانسى ذلك.. وتذكر بان العدو الاول للعراق هي ايران.. ودول المحيط العربي السني (دول الطوق حول العراق).. وليس اسرائيل ولا امريكا.. فلولا امريكا لما كنت انت اصلا ترفع راسك يا خزعلي..

ونقول لاصحاب الشعارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني عن جوع من الاسلاميين والقوميين.. عمي اخذوا شعارات الكبرياء.. واعطونا كهرباء وخدمات وفرص عمل.. فالثانية هي التي ت صون الكرامة.. عمي اخذوا الرموز التي تعتبرونها.. رمز اعتزازكم وفخركم.. واعطونا صناعة وزراعة وخدمات يعيش بها الملايين بكرامة.. فيا عمي رموزكم رمز ذلتنا .. فرموزكم عاجزة عن رفع النفايات من الشوارع.. ومن تحسين الوضع الاقتصادي ومن نهوض قطاعاتنا العمرانية والاقتصادية..

بالمحصلة نظام ولاية الفقيه احدث فتنة خطرة بالعالم الشيعي .. ولولا مواجهة داعش والازمات.. لكان هناك حرب شيعية شيعية بين الولائيين الموالين لولاية الفقيه مع الشيعة الجعفرية الذين لا يطرحون ولاية الفقيه.. الذين يتبعون مرجعيات معتمدة للشيعة لا تطرح ولاية الفقيه..

ونطرح.. سؤالنا.. لاتباع ولاية الفقيه الايرانية: ماذا تريدون بالضبط منا كشيعة:

1. نسيء للمرجعية وخاصة للسستاني.. ونعلن الحرب ضد الصدريين.. وننصب الخامنئي ملك الملوك والقائد الاواحد والامام القائد ؟؟

2. نلغي نظام الحكم بالعراق والسعودية والخليج والعالم .. وننصب النظام الحاكم بطهران نظام ولاية الفقيه

3. نجند كل شباب الشيعة العرب لخدمة مصالح ولاية الفقيه الايرانية ونزج خيرة شباب الشيعة العرب والافغان والباكستان بمستنقعات سوريا والعالم لمصالح ولي الفقيه

4. نعلن الحرب ضد امريكا.. نيابة عن ايران..

5. نوجه القبلة بالصلاة لطهران وحيثما يذهب ولي الفقيه خامنئي

هل هذا ما تريدونه؟

مما يتأكد بانه لم يتبع ايران الا العبيد الذين جعلوا من خامنئي القائد الاوحد.. ونظام ولاية الفقيه النظام الاوحد كالنظام النازي بالمانيا والبعثي بالعراق بزمن صدام..ايران تعلن ان اي قرار مصيري من بغداد للرباط بالمغرب.. لا يمر الا باستشارة ايران ومصالحها ا لقومية العليا بكل استكبار ايراني.. وتقول ايران تدعم الاحرار اي احرار هؤلاء..

ونسال لماذا الاقليم السني.. تعارضه ايران.. هل لانه يقطع طريقها مع اجنداتها بشار ونصر الله

فالاقليم السني.. مشروع للاستقرار السياسي بالمنطقة.. وهو يهدف لتلبية طموح السنة بحكم انفسهم:

1. حكم السنة لانفسهم بانفسهم.. بعيدا عن هيمنة حكومة يشارك بها الشيعة والكورد..

2. سحب البساط من التنظيمات السنية المتطرفة والمتشددة.. التي برزت تحت عنوان (تهميش السنة).. فاذا ما حكم السني نفسه بنفسه فدراليا.. تنتفي الحاجة للتنظيمات السنية كداعش والقاعدة بدرجة كبيرة..

3. اطمئنان السنة العرب.. بان ارضهم الجغرافية لن تكون حلقة وصل برية بين ايران واجنداتها حسن نصر الله وبشار الاسد بسوريا ولبنان..

وننبه بضرورة ان ياخذ الشيعة حقوقهم الجغرافية قبل تاسيس الاقليم السني ..

ويتم ذلك من خلال العمل لاعادة النخيب بادية كربلاء لمحافظة كربلاء من الانبار.. وان ترجع بلد والدجيل وسامراء لحدود بغداد.. وان يؤسس اقليم للشيعة من الفاو لسامراء يضم بادية كربلاء و ديالى.. .. واقليم يزيدي بسنجار وشيخان.. واقليم للمسيحيين بسهل نينوى.. واقليم للشيعة بتلعفر وقرية بشير وتازة والطوز وغيرها .. .. وغيرها من الاجراءات… التي تحمي الاطياف الغير سنية .. من شرور اهل السنة.. حتى لا تتكرر المجازر والماسي التي حصلت ضد المسيحيين واليزيديين والشيعة على يد العشائر السنية وقبائلهم وابناءهم بالسنوات الماضية وخاصة بعد احداث الموصل.

ونبين بان الحشد خنجر مسموم بخصر الشيعة العرب وندرك ذلك بالفرق بين البشمركة والحشد:

اولا: (فهيئة الحشد الشعبي).. ترجمتها هي (قوة عراقية التمويل، ايرانية الهوى والولاء).. تجهر بولاءها لزعيم ايران خامنئي. .وتبايع نظام ولاية الفقيه الحاكمة بطهران ولا تخفي ذلك… (الحشد الشعبي) لا يتبع رئيس وزراء العراق.. والدليل: (مقاتلي الحشد كالعصائب و النجباء وغيرها يقاتلون بسوريا خارج العراق.. في وقت رئيس الوزراء العراقي لم يامر بذلك).. (مليشيات تابعة للحشد هددت قوات حليفة للعراق .. كما اعلنت امريكا بان مليشيات ايرانية الولاء هددت القوات الامريكية بالعراق .. ).. علما امريكا حليف لبغداد.. ضد داعش وداعم للقوات العسكرية العراقية.. (زعماء الحشد يصرحون تصريحات سياسية ليست من اختصاصهم.. تخرج من كونهم قوة امنية.. في وقت القوى الامنية كالجيش والشرطة وغيرها لا ت صرح تصريحات سياسية وتكتفي بعملها الامني و السياسي حسب القانون الذي يحضر عليها التدخل بالسياسية)..

ثانيا: البشمركة معترف بها بالدستور.. كقوة حماية الاقليم وحراسه.. ولا تعلن ولاءها لزعيم دولة اجنبية.. ومشروعها محلي يرتبط بالكورد.. بالمقابل مليشة الحشد مائعة الهوية والانتماء.. تجهر بولاءها للاجنبي الايراني.. ومرتبطة باجندات اقليمية تميع الحدود ..

ثالثا: اذا البشمركة قتلت الارهابيين السنة وهجرت حواضنهم من السنة العرب.. … وكذلك استهدفت التركمان السنة المنخرطين مع داعش.. السؤال (ما المطلوب من البشمركة ان تقاتل)؟؟ وكيف؟ واليس هذا ما فعلته فصائل الشيعة ضد حواضن الارهاب ومدنه.. فملايين النازحين السنة العرب (نتيجة ماذا)؟؟

رابعا: فعلا البشمركة لا تتبع رئيس الوزراء.. ببغداد. ولكن بالتاكيد لا تتبع زعيم دولة اجنبية ولا تبايع نظام اجنبي.. كما بايع السنة العرب داعش والبغدادي، ويبايع مليشة الحشد ايران وزعيمها خامنئي..

خامسا: البرزاني لا يطرح مشروع ديني.. ولا مذهبي.. كما تفعل ايران وداعش اللذان كلاهما يطرح مشروع ديني.. والقائد العام للقوات المسلحة بالعراق .. لديه علاقات مع السعودية ومقتدى زار السعودية (فهل معنى ذلك هم وهابية)؟؟ اذا ما زار البرزاني السعودية؟؟ ونجاتي الرئيس الايراني السابق لديه صور كثيرة من ملوك السعودية فماذا تقولون في ذلك ؟؟

ونبين للحشد .. بان (لولا امريكا لما هزمت داعش)..

فاعلموا بان لولا التحالف الامريكي لما هزمنا داعش.. وخير دليل بان الجيش السوري ومليشة العصائب والنجباء وغيرها، والايرانيين ومليشياتها الباكستانية والافغانية .. كل هؤلاء لم يستطيعون هزيمة داعش لولا التدخل الروسي قبل سنوات بكل قواتها البرية والبحرية والجوية والصاروخية.. كذلك لولا التحالف الامريكي الجوي و الاستخباري.. والبري.. وتسليحه للجيش وحتى مليشة الحشد كثير منها سلاحها امريكي لما هزمت داعش.. ولا ننسى بان الرقة لم تتحر الا بعد تحرير الخوصل على يد التحالف الدولي الامريكي.. الذين ساندوا الجيش وقوات مكافحة الارهاب.. واعلموا لولا امريكا لم سقط موروث 1400 سنة من حمك السنة على رقاب الشيعة عام 2003.. في وقت خامنئي كان يقيم علاقات مع صدام والبعث..

ونضع ردود على انصار ولاية الفقيه الايرانية.. بالعراق:

اولا: يجب التميز بين ايران كدولة.. والنظام الايراني.. (فالنظام الايراني غير ممثل للشعب الايراني) كما يدرك الجميع.. فالشعب الايراني باغلبه ليس مع ولاية الفقيه.. واعداد كبيرة منهم علمانيين وليبراليين يتم تهميشهم وقمعهم..

ثانيا: المشروع الايراني (ليس مشروع شيعي) فولاية الفقيه هي نظرية سنية.. اخذها عبد الاعلى الاراكي من الازهر بعهد الصفويين ثم عاد بها لايران.. وطبقها الصفويين للتمدد الايراني..

ثالثا: المشروع الايراني عابر للحدود (اممي).. حسب نظرتهم.. والاخطر هو نظام شمولي لا يؤمن بحرية الفرد باختيار ما يريد.. ويشبه داعش (بتميع الحدود).. ويطرح كل دول المنطقة مجرد جبهات وساحات.. وفقط ايران جمهورية..

رابعا: ايران استغلت شباب الشيعة العرب العاطلين عن العمل و الفقراء والبسطاء، من اجل تجنيدهم كمرتزقة .. كما جندات اللاجئين الافغان لمنحهم جنسية ايرانية اذا ما قاتلوا في سوريا وخارج ايران عموما.. لمصالح ايران القومية العليا.ِ.

خامسا: لمن يدعي ان ايران لم تضرب يد الاخرين وقالت لهم دافعوا عني.. نجيبهم.. لماذا اذن ايران جندت (شيعة عرب من لبنان والعراق وسوريا) بينما لم (تجند شيعة عرب من الاحواز)؟؟ لانها تدرك ان هؤلاء في حالة عودتهم لايران من سوريا سوف يطالبون بتحرير الاحواز عسكريا.ِ. وتصبح لديهم خبرة عسكرية.ِ.

سادسا: ايران عدوة المرجعيات الشيعية بالعالم.. فالمرجعية النجفية لا تطرح ولاية الفقيه ومنها مرجعية السستاني.. وايران تحاول تقويض الشيعة واختزلاهم با يران.. كمشروع للتمدد الايراني خارج حدود ايران..

سابعا: النظام الايراني هو من تعاون مع الارهاب.. باعتراف رجل ايران نوري المالكي الذي اتهم حليف ايران بشار الاسد بسوريا بدعم الارهاب منذ عام 2003.. واحتضان البعثيين كيونس الاحمد..

ثامنا: النظام الايراني هو من دعم مليشة الصدر بعد عام 2003 جيش مهدي لنصرة الارهاب السني بالفلوجة باثارة ازمة النجف لضرب القوات الحكومية لبغداد والقوات الامريكية التي كانت تحاصر الارهابيين با لفلوجة..

تاسعا: ليس هناك حاجة بان يقال بان مليشة الحشد تقاتل نيابة عن ايران.. فهم من يجهرون بذلك بولاءهم لزعيم ايران والقائد العام للقوات المسلحة ا لايرانية خامنئي حسب الدستور الايراني.. وانهم يؤمنون ممر بري لايران للمتوسط.. وما اعلنه قادة بالحرس الثوري بان ايران لديها 200 الف من الحرس ا لثوري باربع دول بالمنطقة..

عاشرا: ايران لا تريد عراق (للشيعة العرب).. لذلك رفضت ايران استقلال اقليم وسط وجنوب.. مجاور للاحواز الشيعية العربية النفطية.. لخوف ايران بان استقلال ا لشيعة العرب يعني استقلال الاحواز..

احدى عشر: ايران تهيمن على العراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا.. وسياسيا.. فقطاعات العراق الاقتصادية والصناعية والزراعية و الخدمية والكهرباء معطلة تعمدا.. مقابل جعل العراق سوق للبضائع الايرانيةوكهرباءها الرديئة..

اثنا عشر: ايران ترفض انفتاح العراق على امريكا والخليج.. لانها تعلم ان عمق العراق للخليج.. وان امريكا هي من حررت الشيعة من طغيان 1400 سنة عام 2003 في وقت الخامنئي كان يقيم علاقات مع صدام..

………….

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/ latestarticles.php?id=222057# axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم