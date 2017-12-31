) في نادي الفديو الترجميThe Romantics- Liberty )

صوت العراق\متابعة

ضمن المنهاج الدوري لنادي الفيديو الترجمي وعلى قاعة الدكتور عناد غزوان أقامت جمعية المترجمين العراقيين ظهر السبت الموافق 30 كانون الاول 2017 عرضا

فديويا تناول موضوعة الثورة الفرنسية وتأثيرها في الادب الانكليزي.

العرض الذي تابعته صوت العراق من خلال مراسلتنا الاعلامية والمترجمة ابتسام ابراهيم كان بإدارة رئيس جمعية المترجمين الدكتور قاسم محمد الاسدي ومتابعة من قبل اعضاء الهيئة الادارية .

فيما استغرق العرض ساعة كاملة تخللتها استراحة ضيافة مقدمة من قبل الجمعية لضيوفها الكرام حيث تم تناول تأثير الثورة الفرنسية في مجمل الادب الانكليزي انعكاساتها على نتاج بعض شعراء المدرسة الرومانسية كوليم بليك و وليم ويردز ويرث و صامويل كولردج.

وقد حضر العرض الفديوي مجموعة من أعضاء الهيئة العامة والأكاديميين والمترجمين الذين شاركوا في جلسة نقاشية لموضوع الفلم والفقرات التي طرحها بعيد انتهاء العرض عادين إياها خطوة مثمرة وفرصة طيبة تمكنهم من الالتقاء بزملائهم للتحاور والتناقش في مواضيع الادب واللغة والترجمة

من الجدير بالذكر ان برنامج نادي الفيديو الترجمي برنامج نصف شهري يتم فيه عرض أحد الافلام التي تعنى بالثقافة والآداب واللغات والترجمة والفلسفة..