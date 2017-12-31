كبادرة إنسانية كلية التربية للعلوم الصرفة تقيم حفلا ً ترفيهيا لأيتام المبرة الأولى في الناصرية .

جلال محمد السويدي

برعاية عميد كلية التربية للعلوم الصرفة الأستاذ المساعد الدكتور ربيع هادي جاري و بحضور رئيس جامعة ذي قار الدكتور رياض شنته جبر استضافت كلية التربية للعلوم الصرفة أيتام مبرة التضامن الأولى في محافظة ذي قار و على قاعة الشهيد زكي عبد ديوان حيث أقيمت سلسة من البرامج الترفيهية و فعاليات متنوعة و تخللها توزيع الهدايا للأيتام

و على هامش هذه الفعالية قال الدكتور رياض شنته جبر رئيس جامعة ذي قار : نحن هنا في كلية التربية للعلوم الصرفة لحضور نشاط متميز حيث استقبلنا أطفال من مبرة الأيتام لتقديم هدايا لهم و اطلاعهم على المختبرات و القاعات الدراسية و أقامة حفل متميز لهم و بدوري اشكر كلية التربية للعلوم الصرفة عمادة و أساتذة و طلابها لهذا الجو الإنساني الذي نظروا لهؤلاء الأيتام في المبرة و اشكر القائمين على هذه المبرة و اشكر السيد مدير المبرة و الشكر موصول إلى كلية التربية للعلوم الصرفة لأنها قامت بهذه المبادرة الإنسانية الاجتماعية الوطنية هؤلاء ينبغي أن نحتضنهم و نقدم لهم كل ما يحتاجون إليه .

من جانبه أكد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة الدكتور ربيع هادي أقام طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة جامعة ذي قار حملة تبرعية و جمع المبالغ و شراء الهدايا و زيارة مبرة التضامن الأولى في محافظة ذي قار و على ضوءها تم طرح فكرة استضافة أدارة و طلبة المدرسة للقيام بجدول أعمال مختلفة الفعاليات و الاحتفاء بهم على قاعة الشهيد زكي عبد ديوان ويتخلله عرض فيلم كارتوني هادف و كذلك توزيع الهدايا و بعدها جولة في أروقة الكلية و في قاعة الحاسبات و في المختبرات و كذلك بيع بالونات الأماني الهوائية و ريعها إلى مبراة التضامن و ختامها بوجبة غداء و جاءت هذه الفكرة لرسم الابتسامة على وجوه هذه الشريحة و الاهتمام بها و اندماجها مع المجتمع .

الطالب حسين غالب محمد المرحلة الثالثة حاسبات أضاف أن طلبة كليته و من مختلف أقسام كلية التربية للعلوم الصرفة أقاموا بزرع البذرة الأولى في مشروعها الإنساني و هي عبارة عن استضافة مجموعة من أيتام مبرة التضامن و تقديم ما يمكن تقديمه من دعم و عطف للأيتام و لمسنا تعاون من الكوادر التدريسية في كلية التربية و كذلك من مختلف أقسام الكلية و الحمد لله وفقنا لإتمام هذه المهمة بنجاح و بأجمل صورة و في ختام فعاليات هذه الاستضافة تم أطلاق بالونات الأمنيات في الهواء ” انتهى

الحلقة الأولى