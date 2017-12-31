عدنان الظاهر للعام 2018
كـأسُ الشمعة
1ـ النورُ هناكَ النارُ هُنا
ضوءٌ للشمعةِ في كأسي
جَسَدٌ يتحرّقُ مُتقِّدا
يسألُ ما جدوى
أنْ أشعلَ في رأسي أنخابا
أقوى من صوتِ النادلِ في الحانِ
يُطفئُ ناراً في نارِ
لكنْ هيهاتَ وهيهاتا
صحوُ الرأسِ كؤوسٌ تهوي قنديلاً قنديلا
والنشوةُ إزميلُ ولوعِ الأقمارِ خسوفا
تطلبُ طبّاً سريّا
كي تنجو من ضربةِ سِحرٍ تُخفيهِ عيناها
أغصانٌ فيها تتدلّى رُمّانا
تتعهدُ ألاّ تغلقَ في حانٍ بابا
ألاّ تُطفئَ في ليلٍ مصباحا
أنْ تجعلَ حُرّاسي أثوابا.
2ـ الكوكبُ مكّوكُ فضاءِ التشويشِ الكوني
حيثُ الصاعدُ نِدُّ النازلِ لا ضدُّ
الأبيضُ والأسودُ صنوانِ
لا أثرٌ للفوضى
جسدٌ يسلخُ من جِلْدٍ روحا
الروحُ رواحُ النُطفةِ عصفاً مأكولا
الفوضى …. من يدري ؟
أدري أينَ تشبّثَ أخمصُ أقدامي
في لوحِ زُجاجِ نبيذٍ كَنَسيٍّ قُدسي
لا قوّةَ للنادلِ والساقي
ساقيةُ الحانةِ أقوى
تتصلّبُ يوماً يوماً عودا
تمثالَ عقيقٍ ناريِّ التكوينِ
تمزجُ راحاً في راحِ سعيرِ الماسِ القاسي
تتبادلُ أقداحا
آهٍ لو غضّتْ طَرْفا
لو غطّتْ عيناً أبقتْ أُخرى
لو جبلتْ من شمعةِ ميلادي قَسّا !
3ـ آهٍ آآآآآآآآآآآآآآآآهِ
الحفلةُ يُلغيها
قبلَ نفاذِ الشمعةِ دوّارُ السُكرِ
مرَّ الميلادُ سريعا
حالَ وبدّلَ أُسّاً أسّا
عطّلَ أنفاسا
كسّرَ كأساً في كأسِ
حرّقَ أوراقَ طِلاءَ الظلِّ
أضحى شَبَحاً يتراءى خَطْفاً حرفا
سقَطتْ أوراقُ اللُعبةِ لم تبلغْ شأوا
من عالٍ سقطتْ رقماً رقما
” الجوكرُ ” مغشوشٌ كذّابُ
مقلوبُ الصورةِ في دورةِ أقداحِ السُمّارِ
يتلبّسُ وجهاً مصبوغا
إبليسُ يُنافسُ شيطانا
مَلِكاً يتصابى عُريانا
يلعبُ لا يخسرُ شيئا.
4 ـ أطفأتُ الأنوارَ تِباعاً سبْعاً سَبْعا
غامتْ في عيني آفاقُ الدُنيا
مدّتْ في الظُلمةِ أشباحا
لا في الكوّةِ من نورٍ في الدُرِّ
لا خطفٌ يتلآلآُ إشراقا
أملٌ لا يأتي إنْ طالَ ظلامٌ في المدِّ
وتفاقمَ حتى أعيى إفراطا
يا هذي أنتِ
ما جدوى اللوذِ بأذيالِ الصمتِ
صمتُكِ هذا يُشقيني حقّا.