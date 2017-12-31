ماجد المصري: سعيد بنجاح “الحاج خالد”

ماجد المصري

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل الطوفان والشخصية التي جسدها في المسلسل وقال: أنا أول مرة في حياتي ألعب دور تاجر بهذا الشكل، لكن شخصية التاجر الحاج خالد استهوتني جداً.

أعرب الفنان ماجد المصري عن سعادته بردود الأفعال حول مسلسل الطوفان والشخصية التي جسدها في المسلسل وقال: أنا أول مرة في حياتي ألعب دور تاجر بهذا الشكل، لكن شخصية التاجر الحاج خالد استهوتني جداً.

ماجد أضاف أنه لم يكن قلقا من المقارنة بينه وبين الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي سبق له تجسد نفس الشخصية في فيلم يحمل نفس الاسم مشيرا إلى أنها لم حدثت ستكون ظالمة بالنسبة له.

وعن كيفية استعداده للشخصية قال ماجد: حدثت مناقشة مع المخرج خيري بشارة والستايلست مونيا حتي أنني طلبت استايل خاص بالشيخ خالد.

وتابع في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم: أعتقد أن ربنا هو الذي هداني لملابسات الشخصية كي أقدمها بهذا الشكل، وحقيقي أنا استمتعت بها بشكل كبير، وحاليًا بقيت بتكلم بطريقة الحاج خالد.