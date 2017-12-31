محمد صلاح يقود ليفربول لفوز صعب على ليستر سيتي

محمد صلاح

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في قلب تأخره أمام نادي ليستر سيتي بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم على ملعب آنفيلد رود في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بخطأ صادم من جويل ماتيب المدافع الكاميروني للريدز وتمريرته التي قطعها لاعبو ليستر وقاموا بتمريرها إلى الجزائري رياض محرز ومنه إلى المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي ليضعها في الشباك في الدقيقة الثالثة من انطلاق المواجهة.

بعد الهدف، قام لاعبو ليفربول باستجماع قواهم وقاموا بالسيطرة على الكرة وانتشروا بشكل رائع في جميع أنحاء الملعب من أجل تعديل النتيجة، لكن محمد صلاح ورفاقه أهدروا الكثير من الفرص السهلة امام مرمى الحارس كاسبر شمايكل الذي تألق أيضاً في كرات أُخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، دخل ليفربول إلى ملعب المباراة باحثاً بشكل كامل عن تسجيل هدف التعادل الذي نجح في الوصول إليه عن طريق الجناح المصري محمد صلاح في الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة رائعة بالكعب من زميله ساديو ماني راوغ على إثرها اثنين من المدافعين ووضع الكرة في الشباك.

ورفض محمد صلاح الوقوف مكتوف الأيدي أمام هذا التعادل ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة له من جيمس ميلنر قام بعدها بمراوغة ماغواير مدافع الثعالب والانفراد بالحارس كاسبر شمايكل ليضعها في الزاوية الضيقة لمرماه وتسكن الشباك في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد لليستر سيتي ليرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 41 في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الثامن.