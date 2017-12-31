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ممثلة شهيرة: كثير من فناني مصر يمارسون الشذوذ

قالت الممثلة المثيرة للجدل – منى هلا – إنها تؤيد حرية الشذوذ الجنسي، لافتة إلى أن هذا الأمر لا يكون بيد الشخص نفسه – بحسب قولها.

وأضافت في لقاء مع يوسف الحسيني: الشاذ حر مع نفسه وأنا لست مخولة لأحكم على الناس أخلاقيًا.. لست أنا من خلقت هذا الرجل الشاذ بهذا الشكل.. وهناك أشخاص مشاهير في التاريخ كانوا شواذًا مثل الإسكندر الأكبر الذي بنى مدينة الإسكندرية فهل نغير اسمها؟ فضلاً عن الكاتب الأمريكي أوسكار وايلد.

وتابعت: هناك فنانون كثيرون – وحتى في مصر – يمارسون الشذوذ بدون ذكر أسماء وهذه حالة موجودة والطبيعة هي مَن أوجدتها لكني لن أذكر أسماءهم حتى لا أنال من سمعتهم، وخاصة أن هذه التصرف مرفوض في مصر.

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