مواطنون كورد رافضين مغادرة ناحية سركَران في كركوك رغم التهديدات: هذه أرض آبائنا وأجدادنا

أكد الأهالي الكورد في القرى التابعة لناحية سركَران بمحافظة كركوك، إصرارهم على البقاء في منازلهم وعدم التخلي عنها رغم التهديدات التي توجه إليهم من العرب المستقدمين بدعم من بعض المسؤولين المحليين والقوات الأمنية.

وقال أحد سكان قرية جاستان إن “الحشد الشعبي قوة متنفذة، وأبلغنا بإخلاء قريتنا، بموجب أمر من محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري”.

قرية دربند هي إحدى قرى سركَران التي وقعت بيد القوات العراقية في 16 تشرين الأول الماضي، وأجبر بعض سكانها على النزوح إلى أربيل، ويسعى العرب الذين تم استقدامهم إلى كركوك خلال عمليات التعريب التي نفذها نظام صدام حسين الآن إلى الاستيلاء على أراضي وممتلكات المواطنين الكورد.

وقال مجيد إسماعيل، وهو أحد سكان القرية: “هذه أرض آبائنا وأجدادنا، نحن نقيم هنا من أمد بعيد، ولم تكن هذه المنطقة للعرب أبداً”، موضحاً “أننا في انتظار تطبيق المادة 140 لكن الحكومة العراقية لا تنوي تنفيذها خشية عودة هذه المناطق إلى إقليم كوردستان”.

من جانبه، قال هاشم أحمد، من قرية دربند: “نطالب حكومتنا ونائب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية والنواب بأن يهبوا لنجدتنا قبل أن نضيع هذه القرى”.

وبدأت أولى محاولات التعريب قبل أيام في قرية بلكانة التي وقعت مع 41 قرية أخرى في ناحية سركَران تحت سيطرة القوات العراقية.

وأعلن النائب في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك، ريبوار طه، أمس الجمعة، أن محافظ كركوك وكالةً، راكان سعيد الجبوري، أصدر توجيهات مكتوبة للقيادات العسكرية بدعم العرب البدو للاستيلاء على أراضي الكورد “وهو ارتكب خطأ كبيراً ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لأنه قال في كتابه إن تلك المناطق تعود للعرب البدو ما يعد تحيزاً”، مضيفاً أن “هذه الممارسات تدخل في إطار التعريب وغير مقبولة بالمرة”.

وأضاف أن “هؤلاء العرب البدو عادوا مدعومين من اللواء 11 من قوات الشرطة الاتحادية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين الذي أجرى تسهيلات لهم وأصبح طرفاً في الأمر ووجهوا تبليغات لمنازل 10 من المواطنين الكورد وأجبروهم على التوقيع عليها للتعهد بمغادرة منازلهم في غضون 72 ساعة وتسليمها للعرب البدو”، متابعاً: “من منطلق كوننا نواباً في البرلمان فإننا سنستخدم كل صلاحياتنا لمنع التدخلات العسكرية في هذه القضايا التي يجب حسمها من قبل القضاء”.

وأمر وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، في وقت سابق بمعاقبة ضابط بالشرطة الاتحادية، اقتحم بقواته ناحية “سركَران” في محافظة كركوك وهدد سكانها.

وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، شوان داوودي، إن الشرطة الاتحادية دخلت إلى أطراف الناحية بهدف تمشيط المنطقة، لكن ضابطاً في استخبارات الشرطة هدد دون إذن مسبق السكان بترحيلهم.

وأضاف: “بعد أن تلقى وزير الداخلية العراقي بلاغاً بما حصل، أمر على الفور بنقل الضابط وإحالته للتحقيق، وقد تم إبعاده عن المنطقة”.

وشهدت السنوات منذ 1975 حتى الإطاحة بنظام البعث في 2003 عمليات تعريب واسعة نُفذت على ثلاث مراحل، شملت المرحلة الأولى 300 ألف دونم والثانية 91 ألف دونم وفي المرحلة الأخيرة، طُرد مئات الفلاحين الكورد من أراضيهم المقدرة بـ900 ألف دونم، حيث تم تمليك 55% من أراضي كركوك إلى العرب المستقدمين من مناطق وسط العراق وجنوبه.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو