Posted on by

ازدهار بيع الالعاب النارية والمفرقعات في أسواق بغداد بمناسبة رأس السنة

ازدهار بيع الالعاب النارية والمفرقعات في أسواق بغداد بمناسبة رأس السنة

شهدت أسواق بغداد، اليوم الاحد، ازدهاراً ملحوظا في بيع الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف أنواعها بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.
ولاقت الأسواق البغدادية منذ صباح اليوم اقبال المواطنين على شراء الألعاب النارية والمفرقعات لضياء سماء العاصمة مع اول دقات الساعة الـ{12} ليلاً مؤكدة حلول العام الميلادي الجديد.
وتحتفل العوائل والأطفال الصغار بقدوم عام جديد، حيث يسارعون في تقديم الهدايا لبعضهم البعض وتزيين الأطفال بملابس {بابا النويل} الحمراء التي يحبها الأطفال ويفرحون بها.
كما اقبلت العوائل البغدادية على شراء شجرة {الكرسمس} ذات الالوان الزاهية والمفرحة لتضيئ منازلهم وتنزل السرور على قلوب المجتمعين من حولها.
وتتزامن افراح راس السنة الميلادية مع انتصارات القوات الأمنية بمختلف صنوفها على عصابات داعش الإرهابية.انتهى
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close