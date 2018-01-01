ازدهار بيع الالعاب النارية والمفرقعات في أسواق بغداد بمناسبة رأس السنة

شهدت أسواق بغداد، اليوم الاحد، ازدهاراً ملحوظا في بيع الألعاب النارية والمفرقعات بمختلف أنواعها بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية.

ولاقت الأسواق البغدادية منذ صباح اليوم اقبال المواطنين على شراء الألعاب النارية والمفرقعات لضياء سماء العاصمة مع اول دقات الساعة الـ{12} ليلاً مؤكدة حلول العام الميلادي الجديد.

وتحتفل العوائل والأطفال الصغار بقدوم عام جديد، حيث يسارعون في تقديم الهدايا لبعضهم البعض وتزيين الأطفال بملابس {بابا النويل} الحمراء التي يحبها الأطفال ويفرحون بها.

كما اقبلت العوائل البغدادية على شراء شجرة {الكرسمس} ذات الالوان الزاهية والمفرحة لتضيئ منازلهم وتنزل السرور على قلوب المجتمعين من حولها.

وتتزامن افراح راس السنة الميلادية مع انتصارات القوات الأمنية بمختلف صنوفها على عصابات داعش الإرهابية.انتهى