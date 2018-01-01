الاتحاد الوطني يدعو لحل جذري بين أربيل وبغداد وانهاء الاوضاع الراهنة بطوزخورماتو

دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، الى ايجاد حل جذري لحل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، وانهاء الاوضاع الراهنة في قضاء طوزخورماتو وباقي المناطق المتنازع عليها.

وقال اعلام المكتب السياسي في بيان “نتمنى ان يكون العام الجديد عاملا لتقوية وحدة صف شعبنا وان تقوم الاطراف الكوردستانية بمعالجة المشاكل السياسية بروح المسؤولية ومراعاة حساسية المرحلة، وان يتجه شعبنا نحو تجاوز الازمات بالوحدة والوئام، وتحسين المستوى المعيشي للموظفين والمواطنين وتطوير اقتصاد كوردستان”.

واضاف “نتمنى في هذا العام الجديد ان تتم معالجة الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشكل جذري عن طريق الحوار والتفاهم على اساس الدستور العراقي الدائم والتوافق الوطني، وانهاء الاوضاع الراهنة التي فرضت على طوزخورماتو والمناطق المستقطعة الاخرى”.