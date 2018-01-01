الجبوري يوجه باخلاء قرى كوردية بكركوك لصالح وافدين من الوسط والجنوب

اكدت مديرية اسايش قضاء الدبس بمحافظة كركوك، اليوم الاحد، انه بقرار من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري تم الطلب الى اهالي 17 قرية كوردية في حدود ناحية سرگران التابعة لقضاء الدبس بوجوب اخلاء قراهم.

وقال مدير اسايش الدبس علي محمد في تصريحات نقلها موقع (bas) الكوردي، ان “ميليشيات” الحشد الشعبي تسعي عن طريق المحافظ الذي عينوه لكركوك لاعادة تعريب 17 قرية كوردية في حدود ناحية سرگران التابعة لقضاء الدبس.

واوضح محمد ان تلك القرى تحديدا تم جلب مئات العوائل العربية اليها من مدن الوسط والجنوب العراقي في اطار عملية التعريب في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي الى تلك القرى التي تقع في حدود ناحية سرگران وتم تهجير سكانها الكورد الى مدن اقليم كوردستان، مستدركا انه بعد سقوط النظام السابق عام 2003 عاد سكانها الكورد الاصليون اليها مرة اخرى.

واشار محمد الى انه اليوم وبكتاب رسمي من محافظ كركوك بالوكالة تقرر اعادة العرب الوافدين الى تلك القرى البالغ عددها 17 قرية كوردية.

كما اوضح مدير اسايش دبس ان وفدا من الامم المتحدة قام بزيارة ناحية سرگران لمناقشة الاوضاع الحالية فيها وطرد الاهالي الكورد منها، مستدركا انه لحد الان لم يقم الوفد الاممي باصدار اي بيان بشأن الاوضاع في حدود الناحية.