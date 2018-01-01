الحكيم يبحث مع العبادي “ازمة” بغداد – اربيل ويدعو للتنازل

بحث عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني الاحد، مع رئيس الوزراء حيدر العبادي معه الانتخابات القادمة والتطورات السياسية.

وبحسب بيان لمكتبه، اكد الحكيم ان “الانتخابات اهم مصاديق النظام الديمقراطي والالتزام بالدستور والقانون، داعيا الى تامين كل مقومات نجاح العملية الانتخابية كعودة النازحين وتوفير الخدمات.

واشار الى ان العراق اجرى ممارسة انتخابية في ظروف اصعب من هذه الظروف.

وعن ازمة الحكومة الاتحادية وحكومة اربيل بين الحكيم ان “الازمة لا تحل الا بالحوار البناء ضمن الدستور والقانون النافذ، لافتا الى اهمية التنازل للعراق ولخدمة المواطن العراقي اينما كان”.