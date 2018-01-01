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الدولة الارهابية

رشيد سلمان
من صفات الدولة الارهابية:
اولا: احتضنت التنظيمات الارهابية الوهابية ابتداء من القاعدة ثم طالبان ثم داعش كما اعترف رئيسها السابق و وزيرة خارجيته و رئيسها اللاحق و اكده ضابط استخبارات سابق.
ثانيا: نشرت القتل و الدمار في فيتنام بالسلاح الكيمياوي المسمى المسحوق البرتقالي.
ثالثا: شبنت حرب 8 سنوات على ايران بواسطة عميل لها و بأسناد من دول البدعة الوهابية.
رابعا: شنت الحرب على عمليها الذي تمرد عليها سنة 1991.
شنت الحرب على عميلها الذي تمرّد عليها في 2003 بكذبة اسلحة الدمار الشامل كما اعترف رئيسها بعد ذلك.
خامسا: نشرت الخراب و الدمار في سوريا و العراق و ليبيا باسم التدخل غير المباشر الذي ابتدعه رئيسها السابق و قد اعترف بذلك.
سادسا: فرضت العقوبات منها الاقتصادية على كل من لا يطيعها من الدول.
سابعا: فرضت العقوبات المالية على الامم المتحدة لأنها عارضت قرارا له يخص القدس.
ثامنا: احتضنت التحالف الوهابي و شاركت معه في قتل المدنيين اليمنيين بالقنابل العنقودية و بالحصار لمنع وصول الماء و الطعام و الدواء و انتشرت الامراض بأنواعها.
تاسعا: تطالب بالديمقراطية في دول تجرى فيها انتخابات و تحتضن دولا دكتاتورية وهابية تقطع رؤوس الابرياء فيها بالسيف بأمر من ولّي الامر الفاسد.
عاشرا: تتصرف كشرطي العالم الظالم تثيب عملائها و تهدد الرافضين لسيطرتها.

سؤال: من هي هذه الدولة؟

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