رشيد سلمان

من صفات الدولة الارهابية:

اولا: احتضنت التنظيمات الارهابية الوهابية ابتداء من القاعدة ثم طالبان ثم داعش كما اعترف رئيسها السابق و وزيرة خارجيته و رئيسها اللاحق و اكده ضابط استخبارات سابق.

ثانيا: نشرت القتل و الدمار في فيتنام بالسلاح الكيمياوي المسمى المسحوق البرتقالي.

ثالثا: شبنت حرب 8 سنوات على ايران بواسطة عميل لها و بأسناد من دول البدعة الوهابية.

رابعا: شنت الحرب على عمليها الذي تمرد عليها سنة 1991.

شنت الحرب على عميلها الذي تمرّد عليها في 2003 بكذبة اسلحة الدمار الشامل كما اعترف رئيسها بعد ذلك.

خامسا: نشرت الخراب و الدمار في سوريا و العراق و ليبيا باسم التدخل غير المباشر الذي ابتدعه رئيسها السابق و قد اعترف بذلك.

سادسا: فرضت العقوبات منها الاقتصادية على كل من لا يطيعها من الدول.

سابعا: فرضت العقوبات المالية على الامم المتحدة لأنها عارضت قرارا له يخص القدس.

ثامنا: احتضنت التحالف الوهابي و شاركت معه في قتل المدنيين اليمنيين بالقنابل العنقودية و بالحصار لمنع وصول الماء و الطعام و الدواء و انتشرت الامراض بأنواعها.

تاسعا: تطالب بالديمقراطية في دول تجرى فيها انتخابات و تحتضن دولا دكتاتورية وهابية تقطع رؤوس الابرياء فيها بالسيف بأمر من ولّي الامر الفاسد.

عاشرا: تتصرف كشرطي العالم الظالم تثيب عملائها و تهدد الرافضين لسيطرتها.

سؤال: من هي هذه الدولة؟