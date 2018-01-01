العراق يعلن التحدي: لقب خليجي 23 ولاغيره

قال باسم قاسم، مدرب منتخب العراق، إن جماهير بلاده لن ترضى بديلًا عن حصد لقب كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23)، مؤكدًا أن فريقه قادر على عبور لقاء الإمارات غدًا وبلوغ النهائي كخطوة أولى نحو اللقب.

ولم يحقق العراق، الذي يسعى لإحراز لقبه الرابع في كأس الخليج، إلا فوزًا واحدًا على الإمارات في ست مباريات جمعت بينهما منذ عام 2011 وكان في تصفيات كأس العالم الأخيرة في سبتمبر/ أيلول.

وستشكل مباراة الغد إعادة لمواجهة الفريقين في نهائي النسخة الـ 21 من البطولة قبل خمسة أعوام.

وقال قاسم خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الاثنين: “جماهيرنا لا يرضيها المنافسة على اللقب فقط؛ لأن طموحها العودة بالكأس”.

وأضاف “منذ قدومنا إلى الكويت وهدفنا الفوز باللقب”.

وأكد قاسم أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، لكنه شدد على أن فريقه يمتلك القدرة على الفوز على الإمارات وبلوغ النهائي الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

وقال مدرب العراق: “منتخبنا قادر على عبور الإمارات غدًا والوصول للنهائي.. لدينا استقرار فني ونفسي سيساعدنا على تحقيق النتيجة المرجوة أمام الإمارات”.

وأضاف “لكنني أؤكد أن المباراة صعبة على الفريقين.. نتمنى تقديم مباراة جيدة والتأهل للقاء النهائي”.

وشدد قاسم على أن الفريق العراقي “مستعد بشكل جيد من الناحية النفسية.. ما وصلنا إليه من استقرار بدني ونفسي يمكننا من تحقيق نتيجة جيدة أمام الإمارات”.

ولم يفز العراق بكأس الخليج منذ حصوله على لقبه الثالث والأخير عام 1988 قبل أن يحرمه المنتخب الإماراتي من التتويج بعد نهائي رائع في 2013.