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العراق يعلن “زيادة غير مسبوقة” في استثمار الغاز المصاحب

اعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي عن تحقيق “انجاز زيادة غير مسبوقة” في استثمار الغاز الخام المصاحب للعمليات النفطية في مشروع غاز البصرة بنسبة تصل الى (80%) في مطلع شهر كانون الثاني من العام الجديد 2018 مقارنة بنفس الشهر من العام 2017.
وقال في بيان ان القدرات الاستثمارية لهذا المشروع وصلت الى معدل (900) مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فضلا عن تحقيق زيادة اخرى في استثمار الغاز الخام من حقول شركة غاز الجنوب وشركة نفط ميسان تصل الى معدل (230) مليون قدم مكعب قياسي باليوم.
واضاف ان هذا الإنجاز الكبير سيعزز من قدرات البلاد في تصدير الغاز السائل والغازولين الطبيعي وسيعظم من التنمية المستدامة ويزيد من ثقة المستثمرين لمشاريع البتروكيماويات والأسمدة لوجود استقرار في وفرة المادة الخام لهذه الصناعات وهو الغاز المكرر .

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