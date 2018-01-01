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العفو العام يدخل حيز التنفيذ في كوردستان

اعلن المتحدث باسم وزارة العدل في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان قانون العفو العام الذي صوت عليه البرلمان قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية “وقائع كوردستان”.
وكان برلمان كوردستان قد صادق مؤخرا على قانون العفو العام وبموجب بنوده سيتم اطلاق سراح عدد كبير من المحكومين والمعتقلين في سجون اقليم كوردستان، من اجل منحم فرصة اخرى لاندماجهم في المجتمع، وكان يجب ان ينشر في جريدة وقائع كوردستان من اجل ان يدخل حيز التنفيذ ويستفيد منه المشمولون باحكامه.
وبهذا الصدد اعلن المتحدث باسم وزارة العدل في حكومة الاقليم نريمان طالب انه بعد ان صادق برلمان كوردستان على مشروع قانون العفو العام فان الوزارة قامت بنشره في موقعها الرسمي في 28 من شهر كانون الاول الجاري وتم نشره اليوم في الصحيفة الرسمية اليوم الاحد.
واضاف طالب انه بموجب القانون فانه متى ما تم نشر القانون في الجريدة الرسمية فانه يدخل في حيز التنفيذ، لافتا الى انه لذلك فان القانون دخل اليوم بشكل رسمي في حيز التنفيذ.

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