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القانونية النيابية: مادتان تعرقلان انتخابات المجالس في كركوك

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، عن أن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك مرهون بتمرير التعديل الذي اجري على قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن سعدون ان البرلمان صوت على جميع فقرات التعديل الجديد على القانون، باستثناء مادتين تتعلقان بمحافظة كركوك، اذ مازالت هناك خلافات حولهما داخل مجلس النواب.

وأوضح سعدون انه في حال فشلت الكتل البرلمانية في الاتفاق على تمرير التعديل على هذا القانون، فان بنوده الحالية تعد نافذة، وتمنع اجراء الانتخابات المحلية في كركوك.

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