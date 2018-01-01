القبض على قرابة 600 متهم بالتعاطي والمتاجرة بالمخدرات في اربيل

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للامن “الآسايش” في أربيل يوم الاثنين عن القاء القبض على 569 شخصا بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة، وضبط 53 كيلوغرام من المخدرات خلال عام 2017.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم، انه خلال العام الماضي تمكنت قواتنا من القبض على 569 شخصا متهما بالتعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة، مشيرة الى انه ولعدم كفاية الادلة فقد تم اخلاء 112 شخصا منهم بينما تم اطلاق سراح 134 متهما بكفالة مالية، فيما لا يزال 253 متهما اخر قضايهم قيد التحقيق، و70 اخر قد ثبتت التهم بحقهم”.

وأوضح البيان انه في عام 2017 القت قوات الاسايش القبض على 83 شخصا بتهمة المتاجرة، و353 شخصا اخر بتهمة التعاطي، فيما القت القبض على 21 شخصا بتهمة التعامل بالعملة المزورة.

وتابع البيان ان المديرية قد ضبطت ما يقدر 53 كيلوغرام من المواد المخدرة، معلنة عن انخفاض نسبة التعاطي في العام الماضي.