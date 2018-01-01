المظاهرات اليوم في طهران وغدا في موسكو

نعيم الهاشمي الخفاجي

شاهدنا واستمعنا لتحليلات المحللين ووجهات النظر المتعددة، ما حدث من انهيار للمعسكر السوفيتي الشرقي تم بدعم امريكي غربي واستطاعوا تفكيك الاتحاد السوفياتي، امريكا عملت بكل قوة لتفكيك الدول المعادية لها وايران من ضمن الدول المستهدفة في التفتيت والتجزئة، امريكا والغرب لم يؤمنون بحريات الشعوب بقدر مصالحهم، اقذر نظام داعم للارهاب هم بني سعود، لكن بسبب تقديم بني سعود بترول السعودية رشاوي الى امريكا والغرب اصبحوا معتدلين، بسبب مواقف ايران الداعمة للفلسطينيين ومعاداة أمريكا بشكل مبالغ به جعل امريكا والغرب يستهدفون ايران من خلال دعم الفئات المعارضة لنظام الحكم في ايران، مجرد ايران تغير مواقفها تجاه امريكا واسرائيل تصبح المعارضة الايرانية عناصر ارهابيين خارجين عن القانون، شعب اليمن تم ذبحه وبعد وقوع كل مجزرة يطلب ترمب وتيريزا مي وماكرون على السعودية فتح الموانئ لمساعدة الشعب اليمني وكان يفترض ان يكون الطلب بوقف الحرب وحل المشاكل سلميا، المظاهرات اليوم في ايران وغدا في موسكو، لكن هناك حقيقة مخطأ من يراهن على اسقاط النظام في ايران والسبب الطبيعة المذهبية لها دور مهم في ايران فتوى واحدة من مرشد الثورة او من مراجع التقليد مثل الشيخ مكارم الشيرازي يهب الملايين للنزول لشوارع المدن للدفاع وحماية الثورة اﻹسلامية، وهذه الدولة باقية وكلام نبي الاسلام محمد ص وخليفته اﻹمام علي بن ابي طالب ع قول صدق وكلام علي ع عن الرسول محمد ص وكلام محمد عن جبرائيل ع وجبرائيل عن الله سبحانه وتعالى، حسب قرأتي لكتب الحديث المروية عن ال البيت ع عن رسول الله محمد ص الدولة اﻹسلامية باقية لدولة اﻹمام المهدي شاء من شاء وأبى من أبى بل سيشهد العالم اظمحلال وسقوط دول كبرى وفرعون بجبروته شائت القدرة ان يتربى موسى ع في بيته ليسقط نظامه وسلطانه، لكن في المقابل يفترض في قادة الثورة الاسلامية الايرانية الاستفادة من الاحاديث المروية عن ال البيت ع وعدم المبالغة في معادات امريكا والغرب بل العالم الغربي المسيحي هو النصير الحقيقي للامام المهدي وليس أعراب نجد اﻷنجاس لكن لا امر لمن لايطاع مع تحيات نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي