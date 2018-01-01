انسحاب قوات عسكرية من مدينة كركوك

اعلن قائد عمليات كركوك معن السعدي، عن انسحاب لقوات عسكرية عراقية من داخل المدينة بعد ايام من تمركزها.

وقال اللواء السعدي للصحفيين، “تم نشر قوات عراقية في كركوك يوم 26 كانون الاول، لحماية امن المحافظة في ليلة راس السنة الجديدة من وقوع اي اعمال عنف قد تشهدها”.

واعلن عن نجاح الخطة الامنية، وان تلك القوات ستبدأ عملية انسحاب تبدأ مساء اليوم الاثنين صوب مواقعها خارج المدينة.

واكد ان الملف الامني في كركوك سيصار الى الشرطة المحلية بالتنسيق مع قوات عمليات المحافظة.